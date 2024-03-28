棕櫚泉名建築師卡普特設計豪宅 160萬元掛牌

設計師卡普特設計的住宅外觀。（Zillow截圖）

南加 內陸棕櫚泉 （Palm Springs）一棟由著名建築設計師卡普特（Hugh M. Kaptur）設計的住宅，日前掛牌出售，價格是160萬元。這棟住宅曾出現在這位設計師的一部紀錄片中，而且住宅內還有卡普特的親筆簽名，據稱，這是卡普特所設計眾多住宅中唯一有他簽名的。

設計師卡普特的簽名。（Zillow截圖）

據報導，著名建築設計師卡普特所設計的住宅具有現代主義風格。在2012年他拍攝名為「靜謐優雅：卡普特的建築」（Quiet Elegance: The Architecture of Hugh M. Kaptur）紀錄片期間，在設計住宅的一個壁櫥牆上塗鴉了他的名字。這個獨特橙色簽名標記，就在這棟要出售的住宅，位於棕櫚泉沙漠公園莊園社區，有三間居室，面積1424平方呎，於1959年建成。

地產文件顯示，海恩斯（Richard Haynes）和室內設計師德榮（Michael Dejong）於2012年7月，以30萬7000元買下這棟獨立屋。自那時以後，他們並未重新裝修，而是按照原先樣貌保持。據介紹，這棟住宅「每一個線條，每一個角度都見證了設計師卡普特的高超造詣，捕捉一個以低調精緻為特色的時代本質。」

設計師卡普特設計的住宅內景。（Zillow截圖）

住宅的特色體現方方面面。有白色砌塊從街上隔開了住宅明亮的橘色雙開門，令人眼前頓覺開朗。室內四格窗子將自然光帶入以白色調為主的空間，並用彩色點綴。房間中還恢復和保留了一長串原始特色，包括廚房和浴室中的海泡綠、珊瑚粉和黃色波莫納磁磚，以及Wedgewood-Holly牆壁烤箱和櫥櫃，這些原有設計元素都得到保持。

集合客廳和餐廳以及主臥室均可直接通往有圍欄的後院，後院裡有游泳池、水療區、烤火坑（fire pit）、草坪和庭園區。根據房屋上市資訊，這棟住宅出售時就配備傢俱。

著名建築設計師卡普特現年92歲，在50多年的職業生涯中，在棕櫚泉及周邊地區親自設計了超過200棟住宅、商業和機構項目。他於1966年獲得加州 建築執照。他設計的著名建築項目包括，1977年的Tahquita Plaza、1971年的棕櫚泉第四號消防站、1970年的William Holden的南嶺住宅。