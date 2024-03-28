我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港90年代玉女歌手黎明詩癌逝 享年58歲

矽谷名人謝凱婷也遇過貴婦奈奈募資 嚇到想跳車

棕櫚泉名建築師卡普特設計豪宅 160萬元掛牌

記者啟鉻／棕櫚泉報導
設計師卡普特設計的住宅外觀。（Zillow截圖）
設計師卡普特設計的住宅外觀。（Zillow截圖）

南加內陸棕櫚泉（Palm Springs）一棟由著名建築設計師卡普特（Hugh M. Kaptur）設計的住宅，日前掛牌出售，價格是160萬元。這棟住宅曾出現在這位設計師的一部紀錄片中，而且住宅內還有卡普特的親筆簽名，據稱，這是卡普特所設計眾多住宅中唯一有他簽名的。

設計師卡普特的簽名。（Zillow截圖）
設計師卡普特的簽名。（Zillow截圖）

據報導，著名建築設計師卡普特所設計的住宅具有現代主義風格。在2012年他拍攝名為「靜謐優雅：卡普特的建築」（Quiet Elegance: The Architecture of Hugh M. Kaptur）紀錄片期間，在設計住宅的一個壁櫥牆上塗鴉了他的名字。這個獨特橙色簽名標記，就在這棟要出售的住宅，位於棕櫚泉沙漠公園莊園社區，有三間居室，面積1424平方呎，於1959年建成。

地產文件顯示，海恩斯（Richard Haynes）和室內設計師德榮（Michael Dejong）於2012年7月，以30萬7000元買下這棟獨立屋。自那時以後，他們並未重新裝修，而是按照原先樣貌保持。據介紹，這棟住宅「每一個線條，每一個角度都見證了設計師卡普特的高超造詣，捕捉一個以低調精緻為特色的時代本質。」

設計師卡普特設計的住宅內景。（Zillow截圖）
設計師卡普特設計的住宅內景。（Zillow截圖）

住宅的特色體現方方面面。有白色砌塊從街上隔開了住宅明亮的橘色雙開門，令人眼前頓覺開朗。室內四格窗子將自然光帶入以白色調為主的空間，並用彩色點綴。房間中還恢復和保留了一長串原始特色，包括廚房和浴室中的海泡綠、珊瑚粉和黃色波莫納磁磚，以及Wedgewood-Holly牆壁烤箱和櫥櫃，這些原有設計元素都得到保持。

集合客廳和餐廳以及主臥室均可直接通往有圍欄的後院，後院裡有游泳池、水療區、烤火坑（fire pit）、草坪和庭園區。根據房屋上市資訊，這棟住宅出售時就配備傢俱。

著名建築設計師卡普特現年92歲，在50多年的職業生涯中，在棕櫚泉及周邊地區親自設計了超過200棟住宅、商業和機構項目。他於1966年獲得加州建築執照。他設計的著名建築項目包括，1977年的Tahquita Plaza、1971年的棕櫚泉第四號消防站、1970年的William Holden的南嶺住宅。

棕櫚泉 加州 南加

上一則

這家Yelp榜上餐廳　饕客差點舔桌面不漏掉一滴湯汁

下一則

南加數十名中國兒童 入籍公民

延伸閱讀

舊金山豪宅租賃夯 買賣也回暖

舊金山豪宅租賃夯 買賣也回暖
新港海岸7房豪宅 開價月租25萬元

新港海岸7房豪宅 開價月租25萬元
福原愛住豪宅 有中國金主金援3億日幣

福原愛住豪宅 有中國金主金援3億日幣
中國金主援助她200萬美元？福原愛爽住豪宅搭名車

中國金主援助她200萬美元？福原愛爽住豪宅搭名車
超模女星700萬豪宅 2小時燒成廢墟

超模女星700萬豪宅 2小時燒成廢墟
好萊塢女星山間豪宅 市值700萬遭大火焚毀

好萊塢女星山間豪宅 市值700萬遭大火焚毀

熱門新聞

「神藥」風靡北美，解決身體56種問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

2024-03-20 15:23
在北加州寇恩縣，一名男子因攜帶並吃掉殘肢被逮捕。（Facebook用戶Rickey Bright）

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

2024-03-25 20:00
Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
果乾和堅果麵包口感紮實、配料豐富，且十分健康。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

2024-03-20 17:11
棉花糖葡萄，也被稱為Cotton Candy葡萄，是一種特殊培育出來的葡萄品種，因其獨特的棉花糖甜味得名。這款葡萄顏色偏綠，果粒較大，仿佛在吃棉花糖一樣。（記者張庭瑜/攝影）

好市多兩款葡萄瘋搶 荔枝口味棉花糖般香甜

2024-03-23 20:30
47歲的聖伯納汀諾縣的勝利谷（Victorville）居民Samuel Pasillias。（河濱市警局）

南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？

2024-03-20 14:46

超人氣

更多 >
四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升
新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金

新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金
保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款

保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款
這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地
用這3方法 提高你的退稅

用這3方法 提高你的退稅