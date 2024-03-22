我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國單身女網紅 瘋來美「取精」偏好混血娃

衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

舊金山豪宅租賃夯 買賣也回暖

編譯組／綜合報導
舊金山豪宅市場與2021年有著天壤之別，當時超過500萬美元的房屋銷售激增，是歷來最多的一年；買賣雙方停滯18個月後，最近出現回暖跡象。（Pexels）
舊金山豪宅市場與2021年有著天壤之別，當時超過500萬美元的房屋銷售激增，是歷來最多的一年；買賣雙方停滯18個月後，最近出現回暖跡象。（Pexels）

舊金山標準報(SF Standard)報導，高企的利率使大多數豪宅買家和賣家觀望了18個月，超級富豪的租房狀況比以往任何時候都多，但購買市場也在回暖。

坐落於Telegraph Hill Blvd. 115號的這棟三臥五衛聯排別墅，位於通往科伊特塔(Coit Tower)最後一組階梯處。這座塔是一座巨大的裝飾藝術風格建築。由於該社區近乎強硬的努力保護優越景觀並阻止開發，這座新建的住宅是超級精英擁有舊金山少有、高端住屋的機會。儘管如此，這處物業並沒有找到買家，而是在去年底被一對外地夫婦以每月2萬6250美元的價格租出。

Compass經紀人Inna Rubinchik於去年12月以出租115 Telegraph Hill Blvd及其兩個相鄰的姐妹物業收官，達到了她有史以來最成功的一年，所有租金都在每月2萬5000美元以上。這三處物業在2022年以1200萬到1500萬美元的價格掛牌出售，但因買家短缺，即使在多次降價之後也未能成交。

與2021年瘋狂的節奏相比，豪宅市場處於冷卻狀態，不斷上升的利率意味著買家的撤退，賣家相應地降低了要價。

過去一年半來，超級富豪開始測試高端租賃市場。另一方面，業主也發現，租賃已變得更具經濟可行性，因為潛在買家因為高利率而被困住了。

目前的豪宅市場與2021年有著天壤之別，根據Compass房地產的分析，2021年，舊金山有近200套豪華住宅易手；在此之前的九年，即使在科技產業繁榮時期，該市的交易量也少於一半。

蘇富比（Sotheby's International）的頂尖豪華房地產經紀人林恩（Gregg Lynn)說︰「我們兩年的銷售量擠在了九個月內。」

但不久後，全球衝突、通貨膨脹壓力導致的利率上調，以及部分區域性銀行突然崩潰等一系列事件形成了一場風暴，導致房屋銷售量糟糕的一年。林恩不專門從事租賃，但協助客戶租賃了一些物業。他表示，隨著首選價格點的買家消失，愈來愈多的人轉向租賃，以應對有限的現金流問題。

上個月，林恩終於賣掉了一個位於太平洋高地（Pacific Heights)的四臥室六衛浴閣樓，該房產在市場上已多次進出數年。根據公開紀錄，這個房產以1600萬美元易手，與近十年前的售價相同。這是一個常見的趨勢，尤其是在市場的超高端。去年，Presidio Heights的3630傑克遜街房產要價，從3600萬美元下降了20%，不到六個月就降到2900萬美元。

然而，對於希望出售的人來說，也非一片絕望。隨著聯邦官員表示將會下調利率，對於富裕精英來說，舊金山已到了轉折點。根據Compass的數據，1月豪宅銷售量比去年同期增加了70%。林恩說，在聯準會主席鮑爾去年12月宣布可能在2024年進行利率削減後的八周內，他的團隊完成了比之前五個月總和還多的銷售。他說︰「我認為人們感覺到已經到達了谷底；人們看到未來有可能成功地進行再融資，現在更多的是找到合適的房屋。」

位於科伊特塔（Coit Tower）附近的一棟新建聯排別墅，最終以每月2萬625...
位於科伊特塔（Coit Tower）附近的一棟新建聯排別墅，最終以每月2萬6250元被租走，鄰近別墅亦以月租2萬5000元以上出租，反映富豪租賃豪宅的現象。圖為科伊特塔所在區域街景。（Pexels)
舊金山豪宅市場與2021年有著天壤之別，當時超過500萬美元的房屋銷售激增，是歷...
舊金山豪宅市場與2021年有著天壤之別，當時超過500萬美元的房屋銷售激增，是歷來最多的一年；買賣雙方停滯18個月後，最近出現回暖跡象。（Pexels）

利率 舊金山 房地產

上一則

加州一號提案遊民心理治療與住房公投 驚險過關

下一則

強姦犯假自殺躲洛市 15年後真死曝光

延伸閱讀

孟達文宣布電動車充電站計畫 希望2030年擁有5000個路邊充電站

孟達文宣布電動車充電站計畫 希望2030年擁有5000個路邊充電站
舊金山裝33個測速攝影機 地點擇定 可自動開罰單

舊金山裝33個測速攝影機 地點擇定 可自動開罰單
首位新加坡駐舊金山總領事 拜訪中華總會館

首位新加坡駐舊金山總領事 拜訪中華總會館
女毀屍奪產 判刑20年賠388萬 屍塊棄置舊金山海灣

女毀屍奪產 判刑20年賠388萬 屍塊棄置舊金山海灣
知名畫家古銑賢：餘生和丹青相伴

知名畫家古銑賢：餘生和丹青相伴
舊金山婦女歷史月 華裔鄭可欣獲表彰

舊金山婦女歷史月 華裔鄭可欣獲表彰

熱門新聞

Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
房子門上或外牆若鑲釘這個銅質或木製立體膺標，有特定意義。（亞馬遜購物網）

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

2024-03-17 22:30
李梅和兇嫌丈夫哈斯克爾Sam Haskell。（洛杉磯市警察局）

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

2024-03-16 15:35
被告Germarcus Lamar David被判一級謀殺罪。(FOX11)

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

2024-03-14 17:23
「神藥」風靡北美，解決身體56種問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

2024-03-20 15:23
2019年時，謝爾頓清出母親家土霸王家具的舊照。（Flash Shelton提供）

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

2024-03-17 20:50

超人氣

更多 >