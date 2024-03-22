舊金山豪宅租賃夯 買賣也回暖

舊金山豪宅市場與2021年有著天壤之別，當時超過500萬美元的房屋銷售激增，是歷來最多的一年；買賣雙方停滯18個月後，最近出現回暖跡象。（Pexels）

舊金山 標準報(SF Standard)報導，高企的利率 使大多數豪宅買家和賣家觀望了18個月，超級富豪的租房狀況比以往任何時候都多，但購買市場也在回暖。

坐落於Telegraph Hill Blvd. 115號的這棟三臥五衛聯排別墅，位於通往科伊特塔(Coit Tower)最後一組階梯處。這座塔是一座巨大的裝飾藝術風格建築。由於該社區近乎強硬的努力保護優越景觀並阻止開發，這座新建的住宅是超級精英擁有舊金山少有、高端住屋的機會。儘管如此，這處物業並沒有找到買家，而是在去年底被一對外地夫婦以每月2萬6250美元的價格租出。

Compass經紀人Inna Rubinchik於去年12月以出租115 Telegraph Hill Blvd及其兩個相鄰的姐妹物業收官，達到了她有史以來最成功的一年，所有租金都在每月2萬5000美元以上。這三處物業在2022年以1200萬到1500萬美元的價格掛牌出售，但因買家短缺，即使在多次降價之後也未能成交。

與2021年瘋狂的節奏相比，豪宅市場處於冷卻狀態，不斷上升的利率意味著買家的撤退，賣家相應地降低了要價。

過去一年半來，超級富豪開始測試高端租賃市場。另一方面，業主也發現，租賃已變得更具經濟可行性，因為潛在買家因為高利率而被困住了。

目前的豪宅市場與2021年有著天壤之別，根據Compass房地產 的分析，2021年，舊金山有近200套豪華住宅易手；在此之前的九年，即使在科技產業繁榮時期，該市的交易量也少於一半。

蘇富比（Sotheby's International）的頂尖豪華房地產經紀人林恩（Gregg Lynn)說︰「我們兩年的銷售量擠在了九個月內。」

但不久後，全球衝突、通貨膨脹壓力導致的利率上調，以及部分區域性銀行突然崩潰等一系列事件形成了一場風暴，導致房屋銷售量糟糕的一年。林恩不專門從事租賃，但協助客戶租賃了一些物業。他表示，隨著首選價格點的買家消失，愈來愈多的人轉向租賃，以應對有限的現金流問題。

上個月，林恩終於賣掉了一個位於太平洋高地（Pacific Heights)的四臥室六衛浴閣樓，該房產在市場上已多次進出數年。根據公開紀錄，這個房產以1600萬美元易手，與近十年前的售價相同。這是一個常見的趨勢，尤其是在市場的超高端。去年，Presidio Heights的3630傑克遜街房產要價，從3600萬美元下降了20%，不到六個月就降到2900萬美元。

然而，對於希望出售的人來說，也非一片絕望。隨著聯邦官員表示將會下調利率，對於富裕精英來說，舊金山已到了轉折點。根據Compass的數據，1月豪宅銷售量比去年同期增加了70%。林恩說，在聯準會主席鮑爾去年12月宣布可能在2024年進行利率削減後的八周內，他的團隊完成了比之前五個月總和還多的銷售。他說︰「我認為人們感覺到已經到達了谷底；人們看到未來有可能成功地進行再融資，現在更多的是找到合適的房屋。」