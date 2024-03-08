房貸利率持平 靜待鮑爾證詞

本周小額貸款利率。（佳信貸款-劉豔秋提供）

3月4日當周房貸利率較上周持平，30年期固定抵押貸款利率為6.875%。本周，市場關注的重點是鮑爾 出席國會的貨幣 政策報告，尋找Fed後續貨幣政策動向的線索。另外，美國2月服務業景氣稍有放緩，利好通膨再降溫。

近日公布的1月個人消費支出物價指數(Personal Consumption Expenditures Price Index，簡稱PCE)符合市場預期，年增2.8%，創2021年3月以來最小增幅，強化市場對聯準會上半年降息 的預期。近日多位聯准會官員發表講話，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）提出第三季度開始降息的預測，並認為到年底前降息兩次、各降1碼最為合適。目前市場的主流觀點，仍是年底前將三次降息。

反映服務業表現的美國供給管理協會（ISM）非製造業指數，2月報52.6，市場預期53.1。指數回落主要受就業收縮和價格成長放緩影響，但新訂單、商業活動指數仍有改善。自2022年12月以來，ISM非製造業指數始終維持在榮枯線50以上，表明非製造業仍處擴張期。

專家分析，投資人本周的目光落在鮑爾6、7日在國會闡述的半年度貨幣政策報告。市場希望他暗示將於5月1日或6月12日宣布首次降息，並且為今年三次以上降息打開大門。