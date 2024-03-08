我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果Apple Watch更新 修復螢幕誤觸問題

幽門螺旋桿菌是胃癌元凶 「6類人」及早篩檢

房貸利率持平 靜待鮑爾證詞

記者趙健／洛杉磯市報導
本周小額貸款利率。（佳信貸款-劉豔秋提供）
本周小額貸款利率。（佳信貸款-劉豔秋提供）

3月4日當周房貸利率較上周持平，30年期固定抵押貸款利率為6.875%。本周，市場關注的重點是鮑爾出席國會的貨幣政策報告，尋找Fed後續貨幣政策動向的線索。另外，美國2月服務業景氣稍有放緩，利好通膨再降溫。

近日公布的1月個人消費支出物價指數(Personal Consumption Expenditures Price Index，簡稱PCE)符合市場預期，年增2.8%，創2021年3月以來最小增幅，強化市場對聯準會上半年降息的預期。近日多位聯准會官員發表講話，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）提出第三季度開始降息的預測，並認為到年底前降息兩次、各降1碼最為合適。目前市場的主流觀點，仍是年底前將三次降息。

反映服務業表現的美國供給管理協會（ISM）非製造業指數，2月報52.6，市場預期53.1。指數回落主要受就業收縮和價格成長放緩影響，但新訂單、商業活動指數仍有改善。自2022年12月以來，ISM非製造業指數始終維持在榮枯線50以上，表明非製造業仍處擴張期。

專家分析，投資人本周的目光落在鮑爾6、7日在國會闡述的半年度貨幣政策報告。市場希望他暗示將於5月1日或6月12日宣布首次降息，並且為今年三次以上降息打開大門。

降息 貨幣 鮑爾

上一則

洛城知名「鬧鬼」酒店掛牌出售 藍可兒曾離奇死亡

下一則

喜瑞都社區學院 慶元宵體驗文化

延伸閱讀

現貨金價創高 觸及2141美元

現貨金價創高 觸及2141美元
拉回即買點 Pimco等資產管理業者尋求「逢低買進美債」

拉回即買點 Pimco等資產管理業者尋求「逢低買進美債」
鮑爾將赴國會 估維持鷹調

鮑爾將赴國會 估維持鷹調
鮑爾6日赴國會聽證 估維持鷹調

鮑爾6日赴國會聽證 估維持鷹調
戴爾推動輝達市值破2兆美元 下周鮑爾、就業難搖撼美股

戴爾推動輝達市值破2兆美元 下周鮑爾、就業難搖撼美股
鮑爾今年施政 難逃大選壓力

鮑爾今年施政 難逃大選壓力

熱門新聞

白人女子Denise Olin罵對方「滾回中國去」。（現場視頻）

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

2024-03-03 15:30
本案訴狀。（取自法院）

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

2024-03-04 14:42
中餐館女主人海倫以罵顧客出名。（截取抖音視頻）

中餐館說髒話罵顧客爆火 顧客排長隊享受被「罵」

2024-03-06 18:41
加州在GOBankingRate「富人愈富」榜單上占據主導地位。(取材自CA.gov網頁）

年入25萬上層階級 富者愈富 美百大富城 加州上榜37個

2024-03-01 01:20
23歲的橙縣華裔男子胡蘇祺，目前失蹤已經48小時。圖右為他失蹤前所駕駛的摩托車。（Joe提供）

華男騎重機消失在國家森林 失聯前行動很反常

2024-03-05 15:36
陳女士通過好市多旅遊，為夏威夷之旅省下千元，圖為酒店景觀。(圖／陳女士提供)

好市多旅遊套餐省錢省事 華人夏威夷度假便宜千元

2024-03-04 01:20

超人氣

更多 >
傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內
4種每月帳單 別設定自動付款

4種每月帳單 別設定自動付款
紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎
沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多
1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證