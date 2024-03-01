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激買氣 購太浩湖豪宅 就送特斯拉電動皮卡Cybertruck

編譯組╱綜合報導
位於太浩湖附近的一座尖端太陽能住宅，已於Zillow以1275萬美元上市，買房就送特斯拉電動皮卡Cybertruck。(取自Zillow)
位於太浩湖附近的一座尖端太陽能住宅，已於Zillow以1275萬美元上市，買房就送特斯拉電動皮卡Cybertruck。(取自Zillow)

沙加緬度蜂報報導，一座位於太浩湖( Lake Tahoe)附近的尖端太陽能住宅售價1275萬美元，買房就送一台當下最熱門的特斯拉電動皮卡Cybertruck。

位於太浩湖地區一處售價為1275萬美元並由特斯拉提供太陽能發電的創新住宅，開發商正發起讓買家們印象深刻的促銷措施。這座占地7142平方呎、五間臥室、六間浴室的住宅，地址是內華達州卡森城3532 Knob Point Trail Unit 108，位於Clear Creek Tahoe高爾夫和渡假村社區內。開發商以買房即贈一輛特斯拉電動皮卡為誘因，以激起買房意願。

特斯拉電動皮卡車型的起價約為6萬1000美元，頂級車型Cyberbeast的售價約10萬美元。Clear Creek Tahoe的一位代表表示，包含在售屋範圍內的不會是基本車型，而是一款「配備精良」的車型。此外，到2025年初房屋建設完成時，屆時將可能會推出更多其他的特斯拉電動皮卡車型。Whisper Homes現在正持續開發這座占地半英畝的住宅，依Clear Creek Tahoe的代表所述，房子的結構已經建立，住宅將在未來30至60天內完成建設。

大通國際房地產公司(International Real Estate)的房地產經紀人鄧恩(Mike Dunn)在一份新聞稿中表示：「該住宅設計理念體現特斯拉的尖端技術，以及特斯拉作為土地管理者的使命，能在西方最負盛名的渡假社區之一展示持續奢華生活的新時代，我們感到非常地自豪。」

依據大通國際，內華達州很少有家庭配備特斯拉太陽能屋頂、電源牆以及帶有發電機和備用電池的完整太陽能與儲能系統。

這座位於太浩湖附近的豪宅擁有無敵美景。(取自Zillow)
這座位於太浩湖附近的豪宅擁有無敵美景。(取自Zillow)

新屋新設的功率牆可做為一個閘道( gateway)，當電網斷電時，可以遠程控制將電力分配到電路。特斯拉應用程式讓屋主可以隨時將家庭脫離電網，例如在電價高的時候。

該住宅的主樓層包含寬敞的大房間、用餐區和附有雙溫酒窖的廚房，另外還有一個1700平方呎的露台，配有壁爐、內置燒烤區、足以容納12人的按摩浴缸與一座戶外游泳池；上層另有一主套房，且設有一個僻靜的陽台和辦公區；第二間主套房和兩間額外的套房臥室均位於樓上，可透過樓梯或電梯到達。

特斯拉的電動皮卡可以停放在該住宅2000平方呎的地下車庫中，該車庫也足以容納摩托車、雪地摩托車和高爾夫球車，並設有兩個電動車充電埠。 

Clear Creek Tahoe是一個占地2136英畝的私人住宅社區，位於太浩湖附近，是一個提供高爾夫球場、住宅、度假設施和自然景觀的獨特社區，其中有853英畝的保護區，另含有由Coore & Crenshaw設計的高爾夫球場。這個社區被設計成一個尊貴的度假勝地，結合了高品質的生活方式和自然環境，並以其壯麗的風景和高水準的設施而聞名，吸引了許多尋求豪華和舒適度假體驗的人們。

這座豪宅位於Clear Creek Tahoe的私人住宅社區，是一個提供高爾夫球...
這座豪宅位於Clear Creek Tahoe的私人住宅社區，是一個提供高爾夫球場、住宅、度假設施和自然景觀的獨特社區。 (取自Zillow)

特斯拉 房地產 內華達州

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