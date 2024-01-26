古老石油城信號山市 成功轉型多元社區

市區山上油井遺跡。（記者啟鉻／攝影）

記者啟鉻／信號山報導

南加洛杉磯縣信號山市（Signal Hill）是一座百年小城，擁有豐富多彩的歷史，尤其城市持續成長與1921年代發現石油 並開採關係密切，因此也曾被稱為「石油城」（Oil Town）。如今信號山市已經轉型，發展為一個多元社區，除了擁有悠久「石油歷史」，還在經濟發展多元化方面迎接著光明未來。

早在1500年代，土著普瓦印第安人（Puva Indians）利用該地區山頂向位於離岸26哩Santa Catalina Island的其他土著部落發送信號。由於該處山地被用作發送點，後來西班牙殖民者將這座山稱為「Loma Sental」，即「信號山」的意思。

據資料記載，信號山首位擁有者是涅托（Manuel Nieto），他在1784年獲得了這片土地，這是由西班牙國王卡洛斯三世（King Carlos III）給予的一項獎勵。涅托後來將土地分為六個牛馬牧場，其中有兩個含有信號山，即洛斯阿拉米托斯牧場（Rancho Los Alamitos）和洛斯塞里托斯牧場（Rancho Los Cerritos）。

這些牧場後來被新英格蘭 人購買，主要用於放牧和農業。1862年由於嚴冬、乾旱和其它經濟困難導致牧場出售，由畢克斯比家族（Bixby)購得用於養羊。

到了20世紀初，山頂開始建有豪宅，因為這裡擁有唯一全景視野。然而，到了1917年，發現山頂可能有石油的前景超過了風景的價值，聯合石油公司在該地鑽探了第一口油井，但並未能產出石油，因此油井被放棄。直到荷蘭皇家 殼牌石油公司於1921年恢復勘探，並在6月23日成功發現石油，這才成為信號山歷史的轉折點，成為世界上最富有的油田之一，到1984年已生產超過10億桶石油。油田至今仍然可開採，僅在1994年就生產了超過160萬桶石油。

1924年，為了避免長堤市對石油徵稅，信號山的創始人投票決定建市。從一開始，信號山就證明是一座進步的城市，選舉尼爾森（Jessie Nelson）為該市的第一任市長。