艾爾仙楚市南加消費最便宜 房屋中間價不到40萬

在市中心開發住宅。（林先生提供）

位於內陸帝王縣的艾爾仙楚市（El Centro）可能是南加州 消費最便宜的城市，隨著人們逐漸遷移到內陸，且當地工作機會漸多，對於該市的房地產 市場與未來趨勢帶來一定的影響。專業房地產數據平台指出，隨著極端氣候增加，當地酷熱和野火是對居民生活極大挑戰。

據橙縣紀事報專欄記者蘭斯納（Jonathan Lansner）撰文指出，在加州多個消費支出較低地區中，南加內陸帝國的艾爾仙楚市位列加州消費最低城市第一名。它位於美墨邊界，消費水平只比全美平均值高出0.1%。而內陸帝國（Inland Empire）的生活消費平均水平比全美平均標準高出6.4%。艾爾仙楚市生活成本支出，不僅與全美平均值接近，而且還低於整個內陸地區的平均水平。

關於艾爾仙楚市房地產市場，據房地產數據平台Redfin統計，雖然當地消費水平較低，但房市近來還是表現出競爭力。據資訊，2023年12月間的中間房價 是39萬元，比上一年同期上升了15.6%。每平方呎中間價是238元，較比上一年同期上漲了16.9%。在艾爾仙楚市，一棟住宅掛牌銷售，一般在30天左右就會交易。好的地段住宅最後出售價格，要比原要價高出2%左右，而且12天左右就會售出。

氣候變化導致自然災害對該市房市的影響，其中野火和酷熱是最大問題。Redfin指出，在未來30年該地遭受洪水災害威脅的機率不到1%，而且當地洪水風險增加的速度比全美平均水平要慢。但是，當地存在中等程度的野火風險。未來30年內，該市有近9000棟住宅可能會受到野火影響，占該地區所有房產的逾80%。

酷熱對當地居民最大挑戰。未來當地會受到酷熱天氣影響，而且存在極高風險。由於地處內陸，因氣溫上升，所有房產都會受到酷熱影響。預計在未來30年內，氣溫114度（華氏）以上的天數將增加171%。2024年當地將有至少六天氣溫超過114度，而未來30年內，這樣氣溫的天數將增加到約19天。

另一房地產數據平台Zillow也對艾爾仙楚市房市變動做出統計，雖然有些出入，但也指出當地房市價格處在上漲趨勢中。據統計目前該市中間房價是33萬7070元，一年間房價上升了5.2%。當地一棟獨立屋，3居室2衛浴面積1134平方呎，售價35萬元；另外一棟獨立住宅面積1523平方呎，3居室2衛浴，售價是36萬4999元；一棟面積1205平方呎2居室1衛浴獨立屋，售價只有不到26萬元。