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公羊隊四分衛2800萬買Hidden Hills莊園 創當地最高價

記者張宏/洛杉磯報導
史戴佛德新地產（右邊）恰好位於他已擁有的另一棟房屋的隔壁。（取自谷歌地圖）
史戴佛德新地產（右邊）恰好位於他已擁有的另一棟房屋的隔壁。（取自谷歌地圖）

洛杉磯公羊隊(Los Angeles Rams) 四分衛史戴佛德（Matthew Stafford），日前斥資創紀錄的2800萬元購買洛杉磯一處位於Hidden Hills的莊園，這是當地有史以來最高的房屋成交價，而史戴佛德這個新地產，恰好位於他已擁有的另一棟房屋的隔壁。

洛杉磯公羊隊(Los Angeles Rams) 四分衛史戴佛德。（取自公羊隊照...
洛杉磯公羊隊(Los Angeles Rams) 四分衛史戴佛德。（取自公羊隊照片）

南加著名的富人社區Hidden Hills房屋銷售價格記錄，再次被打破。一座在山脊上的豪宅，悄然以2820萬元的價格轉讓，使其成為當地有史以來最貴的一筆交易，輕鬆擊敗今年早些時候Hidden Hills的2600萬元的交易記錄。

洛杉磯公羊隊(Los Angeles Rams) 四分衛史戴佛德斥資創紀錄的28...
洛杉磯公羊隊(Los Angeles Rams) 四分衛史戴佛德斥資創紀錄的2800萬元購買洛杉磯一處位於Hidden Hills莊園，房子是全新的。（谷歌地圖）

房地產公開記錄顯示，買家是史戴佛德夫婦。史戴佛德的身價超過1.6億元，曾帶領公羊隊贏得超級盃( Super Bowl) LVI勝利。 這對夫婦在山上的新豪宅，恰好位於他們在2022年3月以1050萬元買下的另一棟地產隔壁。2022年購買的地產，是1980年代的紅磚房和葡萄園；新的地產是更現代化的莊園，兩個住宅連在一起佔地三畝，有兩棟豪華住宅和兩個游泳池，所有這些加一起，總價值近4000萬元。

史戴佛德一家非常喜歡Hidden Hills這個社區，光是在過去三年內，他們就在這個戒備森嚴的社區擁有過至少五棟房屋。 去年，他們以2100萬元，將其他地方的一棟豪宅賣給私人航空首席執行官帕帕里埃拉 (Bill Papariella)。

珍妮佛洛佩茲 (Jennifer Lopez) 曾經擁有的住宅內部。（Zillo...
珍妮佛洛佩茲 (Jennifer Lopez) 曾經擁有的住宅內部。（Zillow圖）

史戴佛德的新房位於這個名人聖地的頂部。 這片山頂地塊，曾是好萊塢明星珍妮佛洛佩茲 (Jennifer Lopez) 所有。珍妮佛洛佩茲在2010年至2017年間居住在此，那時該莊園有一棟巨大房子，珍妮佛洛佩茲對它進行重新裝修。2021年，這棟舊宅被拆除，莊園被分成兩個獨立地塊。史戴佛德價值2800萬元的房子坐落在其中一個地塊上，而另一個地塊，則被另一棟全新規格的豪宅佔據，該豪宅曾以4000萬元掛牌求售。

南加著名的富裕社區Hidden Hills。（hiddenhillscity網站...
南加著名的富裕社區Hidden Hills。（hiddenhillscity網站圖）

史戴佛德的新家完全是私下交易，很難挖掘其內部照片。但網路資料顯示，這個地方很大，至少有1萬5000平方呎的居住空間，是一座引人注目的現代玻璃農舍式結構，帶有一些Napa Valley的隱居風格。 多山牆的屋頂線與寬闊玻璃以及木質和石頭外觀並列。Hidden Hills是洛杉磯聖費南度（San Fernando ）谷深處的一個帶守衛的社區，已成為公羊隊的非官方聚會場所。其他居民還包括Cooper Kupp、Jalen Ramsey、Aaron Donald 和Sean McVay。

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