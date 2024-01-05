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3450萬 舊金山去年最貴成交屋 前3名成交價都破2000萬

編譯林思牧╱綜合報導
舊金山3450 Washington Street的六臥房豪宅，去年3月7日以3450萬元成交。（Google Maps）
舊金山3450 Washington Street的六臥房豪宅，去年3月7日以3450萬元成交。（Google Maps）

加州舊金山標準報製作的一個房地產特報，列出舊金山市2023年成交的房屋中最貴的五棟。

2023年舊金山的房屋市場出了許多新聞，包括已故諧星羅賓威廉斯(Robin Williams)過去擁有的房子上市，一棟罕見的浮動房屋(floating home)和一個叫價2500萬的奇異島。但是如果從成交價來排行，以下依序是最貴的五棟：

位於3450 Washington Street的六臥房豪宅，去年3月7日以3450萬成交。這棟房子的浴室，是用卡拉卡塔奧羅大理石(Calacatta Oro marble)製作的，上市之前才新裝了現代化水療中心(state-of-the-art spa)，裡面有三溫暖(sauna)和蒸氣室(steam room)。大宅中有一個可存3000瓶葡萄酒的控溫酒窖，一間隱密的雪茄室，兩間精美廚房，大師林熙艾多曼(Lindsey Adelman)製作的水晶燈。

8月18日簽約的2750 Vallejo Street豪宅，以2350萬居第二名。這棟六臥、七浴，後院有游泳池和蒼翠草坪的房子，最傲人的是舊金山灣的美景展現在眼前。

位於9 25th Avenue的五臥、6.5衛浴的住宅，在4月18日以2000萬元成交。它俯瞰貝克海灘(Baker Beach)，也可以看到金門大橋(Golden Gate Bridge)和馬連岬角(Marin Headlands)。這棟建於1941年的房子，面對海灘的橫向寬度是104呎，中庭(courtyard)有一個溫水游泳池(heated pool)，可容三輛車的車庫裡有特斯拉充電器。

12月4日才以1850萬元成交，位於130 Sea Cliff Avenue的五臥、7.5浴的豪宅，也可以看到金門大橋和馬連岬角。在二樓的主臥室，一共有三間浴室，這是它稀奇的一點。一樓設有家庭電影院，遊樂室、控溫酒窖、大型三溫暖、洗衣房。

位於普西迪歐高地(Presidio Heights) 3410 Jackson Street的五臥、5.5浴豪宅，在5月5日以1850萬元成交。這棟1923年建成的房子，只有一個可停兩輛車的車庫，但這個區是非常昂貴的區，2月上市的時候，開價2350萬元，三個月後以低500萬元的價錢售出。

舊金山 金門大橋 加州

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