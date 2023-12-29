南加高地市緊鄰賭場 房價沒起色

市區大片未開發土地。（記者啟鉻／攝影）

南加 內陸高地市（Highland）與美西規模最大賭場之一Yaamava相鄰。或許有華人 會以「遠親不如近鄰」來形容這個城市在經濟發展上會受益良多，尤其房地產領域。據賭場華人經營業者朱裕民表示，實際情況是，賭場對附近地產發展的積極影響並不如預期的好，當地居民甚至抱怨帶來交通擁堵、居民出行不便，還有竊案時常發生。

高地市居民德依（Valarie Dye）是一位小企業主，住在距離Yaamava賭場只有幾分鐘車程的社區。她說，居住20多年，並沒有感到賭場帶來的好處。每天到了午後時分，前往賭場的人駕車經過，街路交通擁堵，讓社區居民出行很不方便。

一名鄰近社區非裔居民Alex表示，居住8年，雖然房價 有些上漲，但覺得與賭場並沒有太大關係，是整個南加州房價都是如此。只是交通擁堵問題愈來愈嚴重，還有些賭客將車停在社區，一次還將他太太的車撞壞了。

既然當地居民認為賭場對市區房價影響不大，該市房價怎樣呢？據地產數據平台Zillow資訊，目前該市中間房價是50萬元稍多一些，一年間上漲了1.9%。另一地產數據平台Redfin的統計，目前該市中間房價是57萬多元，比上一年增加11.5%。2022年，一棟房屋上市35天就賣出，而2023年是31天。今年10月間售出住房42套，比2022年同期多了十套。

記者採訪中，見到一位西裔居民Mike正在搬入鄰近賭場社區的一棟獨立屋。他表示，附近就是一所學校，他是看好這個位置才以近60萬元的價格買下住宅。至於交通問題，他認為，問題正在逐漸解決，會愈來愈好。

經營賭場多年的華人業者朱裕民表示，內陸Yaamava賭場近年投巨資擴張，增加不少設施。但賭場的完善對附近社區地產營銷並不如居民預期。原因是賭場提供客人博彩娛樂餐飲，所有都在賭場內完成，客人的消費並不涉及當地社區，而且客人在賭場盡興後直接就離開了，也不會在當地社區逗留。

如果說有直接影響，就是對當地有些居民會在賭場就業，或者有些賭場工作人員在當地社區買房或者租房，但數量很有限。同時高地市建市30餘年，居民不到六萬人。因此要想房地產繁榮，還需要吸引更多人口入駐才行。