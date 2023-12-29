聖荷西明年房價 漲跌掀論戰

Zillow宣告，聖荷西都會區2024年的平均房價會比美國其他任何大都會區都跌得多。但眾多經紀商不認同。(本報資料照片)

網路地產商Zillow宣告，北加州聖荷西 都會區2024年的平均房價 會比美國其他任何大都會區都跌得多。此言一出馬上被灣區與矽谷的地產經紀人群起而攻。他們認為明年房價還會持續上升，要跌也至少要等到2024年尾或2025年初。

Zillow預測2024年11月，聖荷西都會區的平均房價會降到每棟137萬元，比起2023年11月的146萬元，跌幅是6.2%，比Zillow給其他都會區的房價預測跌幅都大。Zillow定義的聖荷西都會區還包括巴洛阿圖(Palo Alto)和聖比尼度縣(San Benito County)。

但地產經紀人卻指出，根據Zillow自己的數據，一直到11月聖荷西都會區的房價還在上升，比起8月份的139萬高出5%。本區的房價是在2022年5月達到巔峰，那時每棟平均要152萬元，接著因為房貸利率 高漲，讓許多潛在買家卻步。相較之下，8月到11月之間，舊金山都會區與沙加緬度都會區平均房價只上漲了1%左右。

總部在聖荷西的經紀商傑米森團隊(Jamison Team)的傑米森(Sandy Jamison)指出，雖然有些潛在買家到便宜一些的地區去看房，但是想在聖荷西地區購屋的人仍多，而且最近房貸利率稍有下跌，更增加了買家之間的競爭。因此房價還是看漲而不是看跌。最主要的因素是灣區與聖荷西都是住屋極為缺乏，上市屋遠遠無法滿足需求。

但利率下跌是Zillow認為房價會跌的原因之一，在利率高的時候，過去以低利率貸款的人捨不得放棄房貸，但是當利率跌到跟自己鎖定的利率差不多的時候，屋主就比較會想賣房子。但EQ1 Real Estate的經紀人妮基愛德華茲(Nikki Edwards)認為，那是2024年尾或2025年初才會發生的現象。

在Zillow蒐集資訊的全美100大都會區中，他們預測聖荷西會以6.2%的跌幅領先其他99個都會區，舊金山都會區則以4.8%的跌幅位居跌幅最大的第三名。