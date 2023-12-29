我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰

一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

聖荷西明年房價 漲跌掀論戰

編譯林思牧／綜合報導
Zillow宣告，聖荷西都會區2024年的平均房價會比美國其他任何大都會區都跌得多。但眾多經紀商不認同。(本報資料照片)
Zillow宣告，聖荷西都會區2024年的平均房價會比美國其他任何大都會區都跌得多。但眾多經紀商不認同。(本報資料照片)

網路地產商Zillow宣告，北加州聖荷西都會區2024年的平均房價會比美國其他任何大都會區都跌得多。此言一出馬上被灣區與矽谷的地產經紀人群起而攻。他們認為明年房價還會持續上升，要跌也至少要等到2024年尾或2025年初。

Zillow預測2024年11月，聖荷西都會區的平均房價會降到每棟137萬元，比起2023年11月的146萬元，跌幅是6.2%，比Zillow給其他都會區的房價預測跌幅都大。Zillow定義的聖荷西都會區還包括巴洛阿圖(Palo Alto)和聖比尼度縣(San Benito County)。

但地產經紀人卻指出，根據Zillow自己的數據，一直到11月聖荷西都會區的房價還在上升，比起8月份的139萬高出5%。本區的房價是在2022年5月達到巔峰，那時每棟平均要152萬元，接著因為房貸利率高漲，讓許多潛在買家卻步。相較之下，8月到11月之間，舊金山都會區與沙加緬度都會區平均房價只上漲了1%左右。

總部在聖荷西的經紀商傑米森團隊(Jamison Team)的傑米森(Sandy Jamison)指出，雖然有些潛在買家到便宜一些的地區去看房，但是想在聖荷西地區購屋的人仍多，而且最近房貸利率稍有下跌，更增加了買家之間的競爭。因此房價還是看漲而不是看跌。最主要的因素是灣區與聖荷西都是住屋極為缺乏，上市屋遠遠無法滿足需求。

但利率下跌是Zillow認為房價會跌的原因之一，在利率高的時候，過去以低利率貸款的人捨不得放棄房貸，但是當利率跌到跟自己鎖定的利率差不多的時候，屋主就比較會想賣房子。但EQ1 Real Estate的經紀人妮基愛德華茲(Nikki Edwards)認為，那是2024年尾或2025年初才會發生的現象。

在Zillow蒐集資訊的全美100大都會區中，他們預測聖荷西會以6.2%的跌幅領先其他99個都會區，舊金山都會區則以4.8%的跌幅位居跌幅最大的第三名。

房價 聖荷西 利率

上一則

裝飾元旦花車 她13歲起當義工 連續55年不間斷

下一則

速勝貸款公司 助客人及時獲得貸款

延伸閱讀

Muni巴士地鐵 除夕夜到元旦晨免收費 BART加開列車 但非免費搭乘

Muni巴士地鐵 除夕夜到元旦晨免收費 BART加開列車 但非免費搭乘
水電瓦斯費成本 洛杉磯、聖荷西全美前5

水電瓦斯費成本 洛杉磯、聖荷西全美前5
聖荷西市長馬漢承諾遊民住房計畫 延後半年

聖荷西市長馬漢承諾遊民住房計畫 延後半年
聖誕節過後 灣區空氣質量惡化 東灣最差

聖誕節過後 灣區空氣質量惡化 東灣最差
聖荷西應對更大降雨 各方準備洪水

聖荷西應對更大降雨 各方準備洪水
舊金山、聖荷西 8成房屋破百萬

舊金山、聖荷西 8成房屋破百萬

熱門新聞

李筱莉（右）在某次大會上擔任翻譯。（圖：李筱莉提供）

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

2023-12-24 21:14
女孩過馬路時，被一輛正在左轉的廂車撞飛。（讀者提供）

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

2023-12-26 19:32
想要獲取加州認證的法庭翻譯資格，需要通過三項嚴格的考試。（取材自Pexels）

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

2023-12-25 13:47
年末假期臨近，各大車商換上節日裝飾，加大優惠力度。（記者金維多／攝影）

年末車價打骨折 華人2萬5折扣超低利率抄底豪華電車

2023-12-23 15:09
八方雲集在美目前有數家已簽約的門店，（八方雲集提供）

八方雲集擴張美國版圖 年底前南加州連拓兩據點

2023-12-26 06:25
常見的詐騙手法之一以Costco名義發送的電子郵件詐騙，詐騙者利用假冒的促銷活動或獨家優惠，試圖誘騙收件者透露個人信息。（好市多官網截圖）

假冒好市多客服詐騙案例增 華女分享險受害經歷

2023-12-28 01:18

超人氣

更多 >
讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品

讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品
存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你

存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你
新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照
現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己

現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己
南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死

南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死