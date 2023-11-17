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環保爭議 法官喊停河濱倉儲案

記者啟鉻／河濱報導
物流卡車運輸排放有害氣體，引起環保維權人士關注。（記者啟鉻／攝影）
物流卡車運輸排放有害氣體，引起環保維權人士關注。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸帝國（Inland Empire）物流倉儲設施開發近年迅速增加，隨之而來的諸多負面影響也引起當地居民及環境保護組織頻繁投訴。近日，河濱縣莫瑞諾谷市（Moreno Valley ）一個近40萬平方呎的倉儲物流建案，經環保團體提告遭法官暫時擱置。

華裔市府經理李惠豪（Mike Lee）表示，該市所開發的物流設施開發商都遭過環保團體投訴，但不會阻止城市繼續發展物流設施。

一批環保維權人士日前在莫瑞谷市政廳前舉辦記者會，對河濱縣高等法院最近一項判決表達支持。維權人士指出，判決暫時阻止在18畝土地上建成39萬6000平方呎的物流設施。該訴訟由維權組織Sierra Club和Jurupa Valley的社區行動與環境正義中心(Community Action and Environmental Justice）提起訴訟，該判決已撤銷了市府批准項目環評結果。

維權組織負責人瑪泰姆（Marla Matime）表示，該判決是內陸帝國的一個巨大勝利，居民家庭有權在社區裡健康生活和成長，而不是受到環境污染物持續傷害。

項目開發商在判決結果後表示，是否繼續推進該項目取決於開發商，判決結果不一定會取消該項目。開發商可以根據法院的意見和判決作為指導，申請重新審批。

引發爭議的物流項目名為Compass Danbe Centerpointe，原計畫建在一塊18畝土地上，位於Alessandro大道南側，在市區 Frederick街和Graham路之間，對面是獨立屋社區和公寓大樓。該項目包括兩棟建築，一棟占地29萬5236平方呎，另一棟占地10萬1252平方呎。都市計畫委員會2021年8月批准了該項目，市議會於2022年2月最終通過，但維權團體在同一個月提起訴訟。

法官支持原告立場，在判決時指出項目環境評估存在問題，物流設施對當地空氣質量和卡車交通可能帶來的負面影響表示擔憂。

李惠豪表示，該市目前在建的20多個物流倉儲設施項目，幾乎都遭到環保維權組織提告，但最終經由開發商與原告商討，都得到很好解決。主要還是賠償金問題。這起開發案並非最終判決，開發商可以上訴。城市的物流倉儲設施開發並不會因為發生投訴而停止。

南加內陸在以往20年中物流業發展迅速，其中許多倉儲物流設施至少有百萬平方呎。物流業成為內陸在疫情大流行中提供就業機會的經濟支柱，也創造了經濟快速增長。但反對者認為，這種經濟增長是以傷害公共健康為代價的，因為與貨運卡車有關的柴油排放污染物被證明與癌症、哮喘和其疾病有關。

莫瑞諾谷市在建的一個大型倉儲設施。（記者啟鉻／攝影）
莫瑞諾谷市在建的一個大型倉儲設施。（記者啟鉻／攝影）

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