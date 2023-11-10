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房市前線／找便宜房子 南加內陸可考慮

記者啟鉻
這是聖伯納汀諾縣山區跑泉鎮一個社區，這裡不到30萬元就可買一棟住宅。（本報資料照片）
這是聖伯納汀諾縣山區跑泉鎮一個社區，這裡不到30萬元就可買一棟住宅。（本報資料照片）

南加州一直以來都被視為房價高昂的地區，但對於正在尋找最便宜住宅的購房者來說，其實仍有一些相對實惠的選擇。加州地產經紀協會（California Association of Realtors）對南加四縣包括洛杉磯縣、橙縣、河濱縣和聖伯納汀諾縣範圍內的百餘社區的研究顯示，較便宜實惠住房主要集中在南加內陸的沙漠和山區一帶，或許可供參考。

四縣地區的住宅市場價格落差大，以社區進行比較，掛牌中位價格從39萬4450元一直到950萬不等。根據一項假設，即住房抵押貸款利率為7.8%，首付比例為20%，這些價格購房的買家每月支付房貸範圍從2840元到高達6萬8400元。

然而，如果聚焦四縣128個社區中擁有最低房價的25個社區，中位價格約59萬4900元，買家每月的房貸付款僅為3950美元，尚屬合理。

值得關注的是，在25個最低房價社區中，總共只有1843個房源，這一供應量在一年內減少了33%。而在南加其它地方，有1萬231棟住宅出售，庫存在一年內減少了28%，換言之，這些最低房價的社區住宅，供應量減少幅度比南加要大，吃緊的情況較嚴重，顯示需求不差。

當進一步深入了解南加的不同社區時，可以看到各種價格點和庫存水平的變化。例如，聖伯納汀諾山區，房屋中位價格為39萬4450元，有32個房源待售，一年內供應增加了220%。

同在聖伯納汀諾縣的阿特蘭多市（Adelanto）的中位房價為39萬9999元，有47個房源待售，一年內供應減少了15%。這個社區提供了相對實惠的選擇，但供應有所減少。

在聖伯納汀諾縣屬地赫倫岱爾（Helendale），中位價格為41萬7500元，有62個房源待售，一年內供應減少了23%，這個社區位於沙漠地帶。縣屬地跑泉鎮（Running Springs）的中位價格為43萬4500元，有60個房源待售，一年內供應增加了40%。這個社區坐落在山地，可欣賞山區優美大自然風光。

河濱縣班寧市（Banning）的中位價格為43萬5000元，有41個房源待售，一年內供應減少了61%。

若以南加州地區來說，中位數價格不到50萬元的房源，在聖伯納汀諾縣，有1218個房源，佔總庫存的47%。而在橙縣，這一比例僅為0.3%，僅有五個房源，也就是說，聖縣低價房選擇很多。

今年以來，雖然隨高利率導致的房屋銷售量在過去幾個月大幅下滑，但價格降幅卻不明顯，有意購屋者仍為價格所苦，因此哪裡有相對實惠便宜的選擇會被關注，不過，這些社區位於南加內陸地區，其中許多靠近沙漠或山區，距離沿海主要工作中心較遠，仍有其不便性。

當然，若買家能夠居家遠程辦公，或者不介意長途通勤，將不失為一個好選項。

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