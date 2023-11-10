跳傘聖地派里斯 將蓋新社區

派里斯市被譽為南加高空跳傘聖地，曾創造多項世界紀錄。（取材自官網）

南加內陸派里斯市（Perris）由於房價 相對較低、交通便利和多元化社區，正吸引各族裔居民進駐。市區住宅開發也在近年不斷發展。近日，派里斯市宣布，將建設191個單位新居，預計在2024年10月完成並開始銷售。

據了解，該新居建案開發商是Lennar Homes，已經在位於Green Valley購得一塊近50英畝土地，用於建設住宅。這個地塊原先由Cross Lake Partners/Raintree投資公司所有。

根據主體規畫，新開發社區大約可以建設600個單位獨立屋、111個單位城市聯排別墅，以及236個單位集合公寓，這些內容均已經獲得市府批准。至於住宅售價，建商尚未公開說明。

根據Zillow房地產 資訊網消息，目前派里斯市的住宅中間價是接近51萬元，未來一年房價預計還會下降2.2%。這個房價在目前與多數地區比較，還是相對較低房價，對很多工薪階層家庭很有吸引力。

據另一房地產資訊平台Redfin的說法，派里斯市房地產市場競爭還是很激烈的，現在一棟住宅上市銷售，就很快會收到至少三份報價，並在約32天左右銷售出去。就在9月間，派里斯市住宅中位價是52萬8000元，比上一年同期上升了4.5%。總的來看，當地房市價格上升，銷售速度提高。不過從銷售量觀察，9月住宅銷售數量減少，2023年9月出售35套住宅，而2022年同期售出住宅40套。