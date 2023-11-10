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亞市大型建案 百年牛排餐廳迎新店

記者王若然／亞凱迪亞報導
建案包括一棟六層商住混合建築以及德比牛排屋新店面。（亞凱迪亞市府網站）
建案包括一棟六層商住混合建築以及德比牛排屋新店面。（亞凱迪亞市府網站）

亞凱迪亞市（Arcadia）即將迎來一項大型新建案，該新建案建成後，不僅提供214個單位的住房，面積數千呎的咖啡廳、餐廳，還將為該市百年老店德比牛排屋（The Derby）創造出全新豪華店面。

新建案名為「德比商住混合建案」（The Derby Mixed-Use Project），目前正在亞凱迪亞市規畫委員會做環境評估。根據該市網站公開資料，建案占地約2.23畝，地址為E Hungtington Drive233號至301號。建案竣工後，將統一地址為E Hungtington Drive233號，這也是目前德比牛排屋的地址。

目前該地塊除德比牛排屋，還有兩座建築及一個停車場。建案開始實施後，將會把這些建築和舊地皮全部推倒重建。除將建造一個全新的兩層德比牛排屋，該建案其他部分為一棟六層高的商住混合建築，包含205個單位市場價出租房，以及為低收入家庭準備的九個住房單位。低收入水平是指該地區收入中位數的50%及以下。此外，大樓還包含一個3300平方呎的餐廳以及1400呎的咖啡屋。

其中住房戶型分為Studio，一居室和兩居室，分別有55戶、110戶以及49戶，共214戶。Studio面積平均為480呎，一居室面積平均為720呎，兩居室面積平均為1100呎。公寓五層和六層有游泳池及其他生活設施、空間，包括4800呎的露天休閒區域以及1100平方呎的室內公共廚房。還有戶外6500呎的花園綠地，二樓還有一個共用露天廚房。室內有健身房、瑜珈室及公共辦公區域等。

根據加州建築密度紅利法，該建案開發商Elite Real Estate Holdings LLC，以提供九個低收入家庭住房為條件，交換增加5%的建築密度及其他許可證。具體來說，法律要求每畝地最高住戶數不超過80戶，按照該建案2.23畝地來算，不得超過178戶。而該建案以低收入家庭出租房換取增加5%的住戶密度，建成後的住戶單位將超過178戶。

亞凱迪亞市城市規畫委員會目前還在對該案的環境影響、住戶數及設計圖作評估，這些信息未來可能會有改變。

該建案另一大看點，就是亞凱迪亞市百年牛排老店德比牛排屋的改建。該牛排店建於1922年，知名賽馬選手George Woolf 1938年將餐廳買下。George Woolf初衷是想為他賺取一些退休金，沒想到餐廳經營越發成功，頗受市民喜愛。

建案渲染圖。（亞凱迪亞市府網站）
建案渲染圖。（亞凱迪亞市府網站）
該建案毗鄰210公路，位於該市繁華的商業地帶。（取自亞凱迪亞市府網站）
該建案毗鄰210公路，位於該市繁華的商業地帶。（取自亞凱迪亞市府網站）

低收入 亞凱迪亞 咖啡

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