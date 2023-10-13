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南加房市9月進入淡季 專家：華人區房價仍堅挺

記者啟鉻／洛杉磯報導
南加房市未來幾個月淡季不淡。（記者啟鉻／攝影）
南加房市未來幾個月淡季不淡。（記者啟鉻／攝影）

南加州房地產市場價格波動，通常會受到季節性因素影響。相關地產數據分析平台，根據以往歷史累積數據，表明在每年9月到次年1月期間，當地房價會很大程度出現下跌，平均下跌幅度為3%。稱為南加州房市的「淡季」，而在過去的35年中，這種情形已經發生了28次價格下跌。部分華人地產經紀認為，南加州若在未來數月如果發生類似情形，也要根據地點差異，但華人區房價依舊堅挺。

根據地產專業媒體的報導，比較南加房市「淡季」，專業人士將每年2月到8月稱為南加州房市的「黃金季節」，因為自1988年以來，這個時期房價在35年中有91%的時間上漲，也就是32次的增長。

所謂出現季節性波動的主要原因是房市交易活動。在南加州的「淡季」，也就是9月、10月、11月、12月和次年1月，購房數量比黃金季節的幾個月減少了35%。這一現象與家庭生活密切相關，因為對於有孩子的購房者來說，淡季通常是在學校已經開始的時候，這對於整個家庭的時間表非常重要。對於賣家來說，除非迫切需要搬遷，否則誰願意在假期和市場的淡季期間交易呢？

業界人士表示，季節性波動有助於消除年度波動，使市場更加穩定，但也可能限制抓住短期變動的機會。

根據公開的南加州房市近期數據顯示，房屋中位價格在過去的12個月中僅增長了2%，低於平均水平。這表明，季節性波動可能會影響市場的整體表現。然而，對於願意進入房市尋找機會的買家和賣家來說，了解這種季節性變化的知識可能會帶來機會。2023年黃金季節已經以高於平均水平的10%增長開始。那麼淡季會帶來什麼樣的變化呢？

資深華人地產經紀袁立功認為，進入9月開始傳統上所謂南加州房市「淡季」，但房價不見得會跌，但也不會像暑期時房市的熱絡。今年買家在暑期爭搶進房市時，一棟房子一旦掛牌出售，最多會有6個或7個買主在競價。但比較上年同期，這種熱度還是要降溫一些。

他說，自9月開始進入假日季，萬聖節、感恩節、聖誕節及新年，大家忙於節日活動，有的外出去旅行。買家少一些。但仍有少數買家會去看房，有必要和實力購買的還是一定會買。也有部分買家認為美聯儲會降息，希望貸款利息會降低，正在等待觀望。但住房抵押貸款降低反倒會有更多人進入房市，房價仍然不會跌。

南加內陸資深地產經紀周克蕙表示，南加房市進入「淡季」，房價下跌還要看地點。暑期時候，許多家庭因為有子女上學考量，進入房市購置房產。但暑期結束，通常房價會有調整，而且進入南加冬季，房價會有所回落。不過，現在房源不足，而且還是有人購買住房，有的自住或投資。預計房價會微幅下調，恐怕不會下跌3%。但也要看不同地點，比如爾灣地區或者一些好的學區，就不見得出現房價下跌情況。

房地產國際課程講師吳程遠進一步分析說，雖然現在專家稱房市降溫，但南加州房地產領域交易依舊很熱絡。前一段時間，由於一些投資者根據美國稅法1031法案，即1031稅務延期交換法案，需要在期限內獲得新物業，大家搶進房市，也相應推動房價上漲。現在進入南加州冬季，房市顯得平穩些。對於房價變動，他認為，南加有些地區房價不減反升，尤其華人聚集的地區房價依舊堅挺。

南加 房價 加州

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