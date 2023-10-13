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房市前線／3D打印住宅成本低 市場潛力巨大

記者啟鉻
3D打印房屋施工現場。（Emergent3D公司官網）
3D打印房屋施工現場。（Emergent3D公司官網）

進入21世紀，3D打印技術正影響和改變人們的生活方式，其中廣泛應用的3D打印住宅（3D Printed House），不僅大大降低了建築成本，且對保護環境有重要貢獻，也是未來建築的趨勢，鼓勵建築業科技應用創新，推動建築領域技術快速進步。

據洛杉磯時報報導，兩年前在南加內陸河濱縣度假城市幻象莊（Rancho Mirage）開始建造首個3D打印社區。建設15棟環保型住宅總占地面積五畝。住宅採用由總部位於加州奧克蘭（Oakland）建築技術公司Mighty Buildings生產的3D打印面板組成。每棟物業完成僅需要數月時間，普通售價約59萬5000元。少數住宅提供附屬居住單位，售價85萬元。

另一則消息是，2022年末，北加州雷丁市（Redding）開始建造第一個現場3D打印住宅，而非使用預製3D打印面板。一層獨立屋1200平方呎，建築材料採用當地生產的混凝土現場攪拌而成，混凝土成本不到5000元，打印過程耗時30小時。雷丁市在2018年發生大規模山火，有千餘棟住宅被燒毀。建築公司Emergent3D為現場3D打印住宅取得嚴格的加州建築法規許可。

目前，南加州應用3D打印技術建設住宅已經成為現實，正逐漸在各地展開。從這項技術優勢來看，傳統的住宅建設通常需要較多人力和時間，加上建築材料價格上漲，導致建設成本過高。3D打印技術能夠以更快速度建造房屋，同時減少了勞動力需求。有助於建商節省成本支出，使房屋更加負擔得起。

這項技術允許建築師和設計師更容易實現房屋的自定義。無論是形狀、大小還是結構，都可以根據客戶需求即客製化（customize）進行適當調整。客製化可以滿足不同人群需求，提高了房產市場的多樣性，也激發了設計創新。同時，由於3D打印技術較比傳統建築方法的精確性，更容易使住宅耐用，更少維護和修復，進一步降低了房屋總體成本。

現代社會更注重環保觀念。傳統建築能產生了大量廢棄物，包括多餘的混凝土、木材和其他建築材料。然而，3D打印住宅可以精確地規劃所需結構，減少了浪費。有助於減少對有限自然資源的需求，並降低了廢棄物處理成本。而且3D打印住宅的設計可以優化能源效率，可以便捷優化集成太陽能板、節能設備和絕緣材料，以減少能源消耗。有助於減少對化石燃料需求，減少碳排放，使得住宅更符合環保要求。

3D打印住宅可以使材料更有效地利用，可再生能源來運行，例如電力來源。將鼓勵更多的投資和發展可再生能源項目，從而減少對化石燃料的依賴，保護環境。3D打印住宅技術仍在不斷發展過程中，會持續不斷引入新的材料和方法。這將鼓勵建筑業創新，大大推動未來建築領域的技術進步

從3D打印住宅產生、發展及實際應用來看，不僅在經濟價值方面具有巨大潛力，還對環境保護做出了重大貢獻。這項技術降低了建築成本，提高了建築質量，並創造了新的就業機會。同時，減少了建築過程中的廢棄物，提高了能源效率，並降低了碳排放。因此，3D打印住宅不僅是未來住宅建設的一個重要方向，更是實現可持續發展重要工具之一。

已經完成的3D打印房屋。（Emergent3D公司官網）
已經完成的3D打印房屋。（Emergent3D公司官網）
已經完成的3D打印房屋內景。（Emergent3D公司官網）
已經完成的3D打印房屋內景。（Emergent3D公司官網）
已經完成的3D打印房屋內景。（Emergent3D公司官網）
已經完成的3D打印房屋內景。（Emergent3D公司官網）

加州 南加 奧克蘭

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