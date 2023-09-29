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房產專家：明年房市反彈 銷售可望大增

編譯組／綜合報導
房地產經紀人協會預測，加州2024年房市對買家和賣家都有利。(Getty Images)
房地產經紀人協會預測，加州2024年房市對買家和賣家都有利。(Getty Images)

房地產經濟學家預測，明年加州房市將自2023年災難性銷售下跌中反彈。但是，即便明年房屋銷售將比現存獨棟房屋銷售量成長近23%，2024年仍將是從雷根總統1984年競選連任以來的最低交易量，也是55年來的第九低紀錄。

儘管如此，根據「聖荷西信使報」報導，「房地產經紀人協會」(California Association of Realtors)預測，通貨膨脹緩和與貸款利率降低，將創造房屋賣家重新進入市場的更有利環境。較低利率將提高買房者的購買力，為緊繃的待售房源供應帶來更多競爭，從而推動2024年房價創高。

房地產經紀人協會會長布蘭奇妮(Jennifer Branchini)聲明表示，對買家與賣家來說，2024年對加州房地產市場都將是更好的一年。更有利的市場環境與更低借貸成本，加上待售房源增加，將激勵買家與賣家明年重新進入市場。

協會預估，未來一年將有32萬7100間房屋易手，比2023年預估銷售總量26萬6200間增加22.9%。根據協會紀錄顯示，2023年是有紀錄以來第三緩慢銷售的一年，不過，儘管2024年預測房屋銷售量比2023年有所改善，但預估銷售量仍遠低於平均水平。

於此同時，房價預計將持續上漲。今年加州房屋銷售中位數價格比去年下跌1.5%，預估明年將達到86萬300元歷史新高，將比預估的今年房屋銷售中位數價格81萬，增長6.2%。

協會預測背後的關鍵指標，來自貸款利率將下降的預估。協會預測，時至明年年底，30年期固定貸款平均利率可能降至5%。上周平均利率為7.2%。2024年全年30年期貸款利率預估為6%，低於2023年全年平均利率6.7%。

貸款利率降低可望增加部分高價房屋購買者的購買力。協會預測，儘管房價上漲，明年的「可負擔能力比例」(affordability rate)或加州可負擔購買中位數房屋的家庭數量，將維持在17%。協會首席經濟學家朗文(Jordan Levine)聲明指出，買家將擁有更大財務靈活性，可在更高價購房，可能增加更多房源需求，導致房價帶來更多上漲壓力。

明年較低的貸款利率，可能也釋出部分不願放棄目前房屋優惠利率的「鎖定」(locked-in)房主賣房。這將可能緩解待售上市房源供應，甚至推動房屋銷售。

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