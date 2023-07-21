通膨放緩 房貸利率大降

當前住房抵押貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

7月17日當周房貸利率 大幅下降，各期固定抵押貸款 利率較上周下降約0.25至0.375個百分點。其中，30年期固定抵押貸款利率降至6.5%。專家指出，上周公布的通膨數據是抵押貸款利率下降的主要原因，但未來仍有可能再次上升。

最新公布的6月份消費者物價指數（CPI）顯示，美國通膨在加速收縮，物價增幅低於預期。這使得投資人開始調降對聯準會（Fed）持續升息 的預測，預期7月是聯準會最後一次升息的機率超過50%，而7月之後還會再升息的機率僅為20%；同時，預計明年降息的機率大幅提高。

不過，「華爾街日報」指出，6月份消費者物價指數下跌主要由技術性因素所致，因為2022年6月物價飆升的數據被排除在近一年的計算外，未來幾個月整體通膨可能會再次上升。

美國商務部18日公布的數據顯示，6月整體零售銷售較前月增長0.2%，增幅低於經濟學家預期的0.5%。 5月份數據由初報的上揚0.3%，上修為成長0.5%；而核心零售銷售顯示出更大的韌性，除汽車、汽油、建材和食品服務外，6月核心零售銷售月比增長0.6%。專家指出，這些數據反映了消費者在商品支出上保持堅挺，強勁的勞動力市場以及通膨壓力的放緩繼續支撐著美國消費者。

美國財長葉倫近日表示，美國在降低通膨方面取得良好進展，預計美國經濟不會陷入衰退。經濟學家將未來12個月經濟衰退的可能性從前兩次調查的61%降低至54%。