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河濱東谷市 入選宜居城市 地理優越 獨立屋中位價86萬

記者啟鉻／綜合報導
東谷市標誌圖。（東谷市府網站）
東谷市標誌圖。（東谷市府網站）

美國「財富」雜誌（Fortune）最近評選出2023年全美50個宜居最佳城市，南加內陸東谷市（ Eastvale ）榜上有名，位列第七名，也是加州唯一獲選上榜城市。

這次評選對東谷市的評價是，與城市鬧區洛杉磯相距不太遠，但又可提供市民遠離城市喧囂的小鎮感覺，讓居民充分體驗到郊區小城的舒適環境。

東谷市位於河濱縣（Riverside County )，居民近七萬人。以2022年的統計，市區獨立屋中位價是86萬1764元（美元），家庭年收入中位數13萬2622元。各族裔在社區比例為，亞裔27.59%，非裔9.81%，西班牙裔44.13%。高中生畢業率93.09%，還有多項其它宜居優勢。

東谷市位於河濱縣西部，曾經遍布奶牛場。距離洛杉磯市中心約45英里，與河濱市相距19英里。優越地理位置讓更多新移民到這裡選擇優質學校，近年來居民人口逐漸增多。根據相關數據顯示，東谷市所在的科洛那-諾可聯合學區，有42%的學校評分高於平均標準。當地學校在多個領域獲得高分，一直高於州平均水平。

儘管東谷市的部分居民經常開車40多分鐘到單位上班，但該地在製造業、航運業、娛樂業和金融業等領域，都持續增加就業機會，家庭年收入中位數是13萬2622元。

每年夏季，該市都舉辦Koroneburg文藝復興節，居民可以參觀各式攤位及展示14至17世紀生活的娛樂節目。社區一直致力於培養新的傳統和活動，比如該市舉辦的國際美食節，每月舉辦的美食卡車節，還有燈籠節，以及具有特色的華裔傳統節慶活動。2021年該市推出萬聖節活動，內容豐富，包括乾草迷宮、化妝舞會、南瓜田等。

據悉，為了這次評選，「財富」雜誌對全美1900個城市、鎮、郊區及近郊地區，以及村鎮調查比較。上榜城市和地區在社區提供高品質設施，並具有家鄉的感覺。

洛杉磯 加州 亞裔

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