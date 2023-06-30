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內陸帝國近700棟新開發案 動工

記者啟鉻／綜合報導
朗詩公司在內陸開發新屋。（朗詩公司官網）
朗詩公司在內陸開發新屋。（朗詩公司官網）

著名地產開發商KB Home及朗詩地產（Landsea Homes ）將在南加內陸帝國（Inland Empire)安大略、芳塔那兩地開發項目上，建設總計668棟新屋，每棟價格至少在50萬元以上。

據悉，朗詩地產在安大略市（Ontario）新購置土地，位於已開發建案Neuhouse社區內，該社區擁有先前建新屋334棟。而新建案屬於二期工程項目，擬開發144個單位城市聯排別墅。預計在2023年末開始銷售，屬於小戶型，面積在949平方呎至1510平方呎，提供最多三間居室和三個衛浴間。雖然價格尚未公布，但根據鄰近社區類似住宅出售的價格，預計至少50萬元。至目前，朗詩地產已經在Neuhouse社區售出住宅大約276棟。

朗詩集團南加地區總裁貝恩（Tom Baine）表示，公司適時抓住機會擴大在地區存在，安大略市頗受矚目，2023年初，公司在社區ShadeTree建案銷售取得很大成功，432棟獨立屋全部售出。

就在距離朗詩地產建案地點大約二哩的地方，是KB Home建商新開發Sunset Ranch社區，該公司正在出售二個小區的住宅，其中Belmont居民區145棟住宅面積自1193平方呎至2057平方呎，最多擁有三居室和三個衛浴間，價位最低50萬元。另一個Moonstone區有住宅174棟，面積從1338平方呎至1652平方呎，三居室及三衛浴，價位也在至少50萬元。該公司負責內陸帝國業務的總經理弗恩（John Fenn)表示，宗旨是提供消費者更大居住空間，更低的價格。

朗詩公司在芳塔那市（Fontana)於2023年3月間，開始出售新建社區Narra Hills 的489棟住宅。其中居民區Strata的127棟獨立屋，面積2099平方呎到2552平方呎，四居室及三衛浴，價格至少60萬元。附近Wildstar區有78個單位獨立屋，面積2747平方呎至3079平方呎，擁有最多五居室和五衛浴，價格70萬元起。該公司副總裁海根斯（Patrick Higgins)表示，「對於公司來說，這是南加州新的次級市場，期待買家進駐新居所，未來幾年在自己熟悉環境中生活。」

安大略和芳塔那，均為內陸聖伯納汀諾縣的兩個較大城市，近年相繼開發多個新建案，建商在住宅銷售方面也互相競爭。2023年前四個月，全縣共出售724棟新屋，比2022年同期下降了44%。原因是在2022年因較低的住房貸款利率引發了購屋熱。

朗詩公司在內陸開發新屋。（朗詩公司官網）
朗詩公司在內陸開發新屋。（朗詩公司官網）
朗詩公司在內陸開發新屋。（朗詩公司官網）
朗詩公司在內陸開發新屋。（朗詩公司官網）
朗詩公司在內陸開發新屋。（朗詩公司官網）
朗詩公司在內陸開發新屋。（朗詩公司官網）

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