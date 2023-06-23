密爾比達住房計畫 獲加州通過

密爾比達成為聖他克拉拉縣第一個住房計畫獲加州通過的城市。圖為密爾比達市景。(圖取自密爾比達市府官方臉書)

密爾比達 市「住房要素報告」（Housing Element）上月獲得加州 住房與社區部門（California Department of Housing and Community Development）認證通過，成為聖他克拉拉縣以及與該地區其他少數城市當中、第一個可達到符合州新住房建設要素認證要求的城市，標誌密爾比達市為其他城市樹立榜樣，將住房作為重要目標。

密爾比達市議會今年1月24日批准住房要素草案與決議。總體規劃修正案 (其為第六次更新)將指引住房開發建設至 2031 年的發展，內容獲得州府部門通過，將促使密爾比達市可申請住房與社區部門住房指定計畫（Prohousing Designation Program）、並獲得額外州府住房經費補助，以最大程度開發可負擔房屋，提供有特殊需求居民住房，協助城市充分滿足不同群體與收入水平的住房需求。

市長孟塔諾(Carmen Montano)在聲明中表示感到自豪，密爾比達市成為聖縣第一個獲得加州通過住房要素的城市，這是確保城市持續變得更宜居，並對每個人更加公平的關鍵一步。

密爾比達市住房要素報告指出，位在灣區 的密爾比達市，了解迫切需要增加住房，以支持城市多元化勞動力，並提供所有各收入水平、年齡與特殊需求居民，提供充足住房機會與選擇。更新內容將確保滿足當前和未來居民需求。

舊金山灣區與密爾比達市正在經歷住房危機。過去十年，房價上漲125%、租金上漲60%以上，導致密爾比達與整個灣區家庭承擔龐大住房成本。為協助滿足不斷增長的住房需求，密爾比達市於2007-2022年期間、允許建造1萬多間新住房，但僅有較小比例提供中低收入家庭。

為達到州府住房要素需求，密爾比達市必須在未來8年內、規劃超過6700間新住房，以滿足現在與未來住房需求。

整體規劃透過廣泛社區溝通進程，規劃確立未來共同願景。密爾比達市將於2040年建設成為一個安全、多元化與公平的城市，提供所有居民充足生活、工作與休閒機會，以及全方位多樣化住房、交通與就業。

住房分區與建築規範修正，也是密爾比達市住房要素更新內容的一部分，修訂分區法規以符合最新州法，並減少住房開發的監管障礙。包括重新評估鄰里與商業混和用途土地，持續保留零售與商業服務、同時不限制住房合併或混合使用開發。根據市議會的可行研究，更新分區或建築規範，以容納微型住宅、住房模塊等，研究將於今年完成。還將審查多戶住房開發的戶外停車要求等內容。