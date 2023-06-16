通膨放緩 房貸利率仍攀升

當前住房抵押貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

6月12日當周房貸利率 大幅攀升，各年期固定抵押貸款 利率上漲約0.125%至0.25%；其中，30年期固定抵押貸款利率已漲至6.875%。最新數據顯示，通膨放緩，使得投資人對聯准會（Fed）不升息的預期變得更加樂觀。

美國勞工部13日公佈，5月消費者物價指數 （CPI）同比成長4%，低於預期4.1%，更遠低於前值4.9%，創2021年3月以來的最低年增率。報告發布後，交易員們加大了對聯准會在連續十次會議升息後維持利率不變的押注。根據芝加哥商品交易所FedWatch工具，最新賠率顯示聯准會將利率維持在目前5%至5.25%目標利率的可能性約為91%。

美股三大指數13日開高，道瓊工業指數一度漲逾200點，收漲0.43%。史坦普500指數上漲0.69%，那斯達克綜合指數上漲0.83%，創下13個月新高。

佳信貸款顧問Kelly Chao分析，根據最新的CPI數據表現，市場對通脹的擔憂得到了一定緩解，這也提振了市場信心，資金重新流入股票市場，股指大漲，也使得債券市場利率上升。

同時，Kelly表示，近期利率市場仍有分歧，諸多不確定因素仍存，隨時面臨較大波動，明確判斷未來方向尚有困難。在上個月銀行危機的影響下，許多投資者認為經濟開始進入蕭條期，抵押貸款利率一度低於6%；而隨著通膨放緩，投資者對經濟又重拾信心，國債收益率再次上升。