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買賣方拉鋸 南加5月房市陷膠著

記者楊青／洛杉磯報導

利率持續攀高而冷卻的南加房地產市場，從去年末開始觸底反彈，數月來私人住宅市場重新活絡，不過同時呈現交易不穩定狀態，買賣拉鋸。

房地產經紀表示，目前南加州上市的私人住宅數量仍然嫌少，利率下調後買家上升，但掏錢依然猶豫，買賣膠著。

房地產經紀表示，通常房地產交易旺季是從每年的2月到7月底。南加州今年春季房地產交易攻勢明顯看到比去年同期凶猛，主要原因是市場上的庫存依然很少，在房地產市場上賣家就是買家，賣掉房子的人通常還會再買房子。

但是因利率居高不下，很多賣掉房子的人不肯馬上出手再買房子。但與此同時，愈來愈貴的房租催生新一波的買房族，加劇了房屋市場供不應求的現況。比如目前利率是5.75%左右，如果購買80萬元的房子，20%的頭款，貸款64萬左右，30年償還，每個月付3734元左右，等於兩房的房租，所以很多人選擇買房子。去年6月開始連跌了5個月的房價，現在行情變了，很多情況下必須加價才能買到房子。

聖蓋博谷資深房地產經紀李秉信表示，現在市場上出現了一種很有趣的現象，一是買家為了追到房子不惜加價，而且加價比率很高，但是搶到房子之後又覺得太過於衝動不划算，所以出現超高比例的取消情況，近期大概10個買房者當中就有一到兩人反悔，大約是20%左右，這比傳統的5%高很多。

目前南加房地產還有一個不同尋常的狀況，即儘管利率居高，但房屋性價比的通貨膨脹比民生通貨膨脹還要高，導致許多人認為，與其把現金放在銀行裡面不如放到買房子上面，尤其是最近出現的銀行倒閉潮，很多人擔驚受怕，將資金從金融行業轉到房屋市場。

李秉信表示，最近相當比例的購房者都是首次購屋。通常在房地產的輪長定律中，首次購屋者不斷融入市場的時候，也是房地產期下跌回升的開始。他相信如果聯儲會把利息再往下調整，房地產定會再顯噴火狀態。

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