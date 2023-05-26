我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人老父母從北京飛洛杉磯 深圳轉機慘遭丟包

密西西比州11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍

觀光復甦 南加酒店價值水漲船高

記者楊青／洛杉磯報導
疫情結束之後旅遊復甦，洛杉磯酒店價格水漲船高。（取自Vojtech Bruzek/Unsplash）
疫情結束之後旅遊復甦，洛杉磯酒店價格水漲船高。（取自Vojtech Bruzek/Unsplash）

聯邦和地方政府為解決遊民永久性住宅問題，疫情期間將許多酒店購置改造成為遊民中心，引起反彈。不過房地產經紀和酒店業者表示，近期酒店交易價格水漲船高，加上疫情結束之後旅遊復甦，酒店價格天價，很多情況下卻有價無市，一店難求。

南加州華人地產經紀表示，疫情之後報復性的消費，加上近年房價普遍大幅度提高，世界各國開放之後到美國旅遊的遊客越來越多，酒店成為商業房地產市場的當紅炸子鷄。

李秉信表示，目前購買酒店的貸款利息在9.5%左右，儘管利率這麼高，但是想要投資酒店的人卻非常多，原因是酒店的生意非常好。疫情之後旅遊業快速復甦，酒店房間供不應求，很多原來90元一夜的房間，現在賣到130元左右，通貨膨脹讓許多酒店的房價上漲40%以上，而且住房率持續居高不下，除去人工、雜費和貸款花銷的增長，總體盈利依然很高。

「傳統喜歡經營酒店的印度人，現在像瘋了一樣拿著錢到處去求購酒店」，南加州地產經紀表示，現在許多酒店一個房間賣到35萬至38萬元，而疫情之前和期間，同樣的酒店房間賣18到20萬元，就已經很了不得了。

南加州資深房地產經紀、同時擁有多家酒店的李秉信表示，商業地產雖然尚未看到明顯復甦，但酒店現在出現的情況是嚴重的供不應求，大量的投資人想購買酒店，但幾乎沒有人願意賣掉自己的酒店，買方天價出價，賣方不為所動，有價無市。

他最近就有同行賣掉了酒店，本來想再投資，另外買店經營，沒想到再也追不上性價比合適的酒店，而且幾乎沒有賣家，後悔不已。

雖然近年包括華人在內很多人將自己的房產做Airbnb，不過房地產經紀表示，這種單打獨鬥的家庭旅館對於旅遊來說還是杯水車薪，而且各地對Airbnb管制越來越嚴格，Airbnb無論在數量上還是綜合服務資源上，都難以跟酒店相提並論。

地產經紀表示，商業復甦一看商業酒店，二看公寓，三看購物中心和辦公樓。本來公寓是商用地產投資較好的保護性產品，但因為拜登政府這些年嚴重偏向於保護住家的政策，使許多投資人對經營公寓望而卻步，公寓資金紛紛轉向酒店。

疫情 投資 房地產

上一則

與國會議員辦公室對話臨時取消 洛縣哈岡居民氣憤

下一則

好康報您知／海鷗超市

延伸閱讀

遇山獅保命訣竅：緩慢後退勿慌

遇山獅保命訣竅：緩慢後退勿慌
禁買房買地 佛州華人控告德桑提斯：違憲、歧視

禁買房買地 佛州華人控告德桑提斯：違憲、歧視
南加州建築業商家齊聚 世報7月6日、7日「建材裝修大展」招商中

南加州建築業商家齊聚 世報7月6日、7日「建材裝修大展」招商中
減少西雅圖遊民 白宮推「人人有住所」計畫

減少西雅圖遊民 白宮推「人人有住所」計畫
亞美公義促進中心-南加州 本周六與大家相約在蒙市

亞美公義促進中心-南加州 本周六與大家相約在蒙市
洛縣政府蓋遊民中心沒配套 哈岡居民喊告

洛縣政府蓋遊民中心沒配套 哈岡居民喊告

熱門新聞

高中華裔女生張君澤。（受訪人提供）

17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人

2023-05-21 02:16
19歲正妹在網絡上賣裸照引哄搶，但男網友得知真相後，紛紛表示心碎。。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱正妹賣裸照引瘋搶 知道真相眼淚掉下來

2023-05-19 15:34
洪昊康（Clovis Hong）從大學畢業，獲得5個副學士學位。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／百年罕見 12歲華童獲5大學學位

2023-05-23 22:06
好市多24個裝的自營品牌雞蛋降價30%，現在只要3.99元。（世說新聞團隊/攝影）

蛋價狂跌 華人超市搶購「不買就虧了」

2023-05-19 02:20
12歲的洪昊康拿到了五個大學副學士學位。（蔡爽提供）

華裔少年洪昊康 12歲就大學畢業 還拿五學位

2023-05-25 02:20
嫌犯疑似精神狀況不穩定，將自己的灰色起亞汽車自撞承租屋，以致前端全毀。（abc7截圖）

南加房客駕車撞承租屋 持釘鋤追砍…華人房東驚魂

2023-05-23 14:18

超人氣

更多 >
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？