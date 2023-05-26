觀光復甦 南加酒店價值水漲船高

疫情結束之後旅遊復甦，洛杉磯酒店價格水漲船高。（取自Vojtech Bruzek/Unsplash）

聯邦和地方政府為解決遊民永久性住宅問題，疫情 期間將許多酒店購置改造成為遊民中心，引起反彈。不過房地產 經紀和酒店業者表示，近期酒店交易價格水漲船高，加上疫情結束之後旅遊復甦，酒店價格天價，很多情況下卻有價無市，一店難求。

南加州華人地產經紀表示，疫情之後報復性的消費，加上近年房價普遍大幅度提高，世界各國開放之後到美國旅遊的遊客越來越多，酒店成為商業房地產市場的當紅炸子鷄。

李秉信表示，目前購買酒店的貸款利息在9.5%左右，儘管利率這麼高，但是想要投資 酒店的人卻非常多，原因是酒店的生意非常好。疫情之後旅遊業快速復甦，酒店房間供不應求，很多原來90元一夜的房間，現在賣到130元左右，通貨膨脹讓許多酒店的房價上漲40%以上，而且住房率持續居高不下，除去人工、雜費和貸款花銷的增長，總體盈利依然很高。

「傳統喜歡經營酒店的印度人，現在像瘋了一樣拿著錢到處去求購酒店」，南加州地產經紀表示，現在許多酒店一個房間賣到35萬至38萬元，而疫情之前和期間，同樣的酒店房間賣18到20萬元，就已經很了不得了。

南加州資深房地產經紀、同時擁有多家酒店的李秉信表示，商業地產雖然尚未看到明顯復甦，但酒店現在出現的情況是嚴重的供不應求，大量的投資人想購買酒店，但幾乎沒有人願意賣掉自己的酒店，買方天價出價，賣方不為所動，有價無市。

他最近就有同行賣掉了酒店，本來想再投資，另外買店經營，沒想到再也追不上性價比合適的酒店，而且幾乎沒有賣家，後悔不已。

雖然近年包括華人在內很多人將自己的房產做Airbnb，不過房地產經紀表示，這種單打獨鬥的家庭旅館對於旅遊來說還是杯水車薪，而且各地對Airbnb管制越來越嚴格，Airbnb無論在數量上還是綜合服務資源上，都難以跟酒店相提並論。

地產經紀表示，商業復甦一看商業酒店，二看公寓，三看購物中心和辦公樓。本來公寓是商用地產投資較好的保護性產品，但因為拜登政府這些年嚴重偏向於保護住家的政策，使許多投資人對經營公寓望而卻步，公寓資金紛紛轉向酒店。