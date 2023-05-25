棕櫚泉歷地標豪宅 現代主義風格 400萬出售

歷史地標豪宅前庭。（compass網頁）

據南加內陸帝國（Inland Empire）房地產 市場傳來消息，位於棕櫚泉 市（Palm Springs）的一棟歷史地標豪宅，由現代主義建築設計師弗瑞（Albert Frey ）和錢伯斯（Robson Chambers ）設計，現在掛牌出售，要價近400萬元。值得一提的是，這棟具有一級歷史價值建築，根據加州 文物保護法，符合稅務減免計畫。

歷史地標豪宅室內落地窗。（compass網頁）

這棟在棕櫚泉當地具有標誌性的歷史屋，目前已掛牌出售。住宅有粉色外觀，裝飾著鋁製遮陽百葉窗，目前標價399.5萬元。建於1964年，屬於升級版中世紀現代風格建築。室內空間為2792平方呎，擁有三間臥室和三間帶有地暖的浴室。主臥套房淋浴間通過一個滑動門可以進入帶室外淋浴設施的私密庭院

歷史地標豪宅會客廳。（compass網頁）

現代主義建築設計師弗瑞和錢伯斯，為一位廣播電視傳媒老闆赫蒙德（Carl E. Haymond ）設計了這款住宅，佔地三分之一畝。從那以後，住宅幾經易手，前一位擁有者歷經七個月翻新。對此「棕櫚泉生活」（Palm Springs Life ）曾作了報導。2017年，住宅被列為一級歷史地標建築，符合名為「Mills Act」的加州文物保護法的稅務減免計畫。

豪宅富有氣勢的雙開門通向正廳，也可輕鬆進入起居間。門廳鋪就貴重石材地板，靠近壁爐的壁龕兩側配有內置櫃子。推拉門將主要的起居區延伸至門廊，走廊和庭院中用於遮陽百葉窗具有設計師希爾（John deKoven Hill ）的設計風格。

歷史地標豪宅客廳一隅。（compass網頁）

後院露台擁有一個噴泉，以及鹽水泳池Spar，還有一個用於取暖的圓形火坑，以及可欣賞聖哈辛多山巒的BBQ室外燒烤區。整個院落中還包括一間酒吧和廚房，廚房配備與整個住宅風格相符的復古金屬櫥櫃，高端家電和一個休閒用餐角。其它還有帶有三套特斯拉電池的太陽能發電系統。