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蛋價狂跌 南加華人超市搶購「不買就虧了」

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分散風險 中資買房湧入南加 鎖定百萬元以上豪宅

記者楊青/洛杉磯報導
許多中國多金買家始終對加州和南加州情有獨鍾。（資料來源：全國房地產經紀人協會、世說新聞團隊/製表）
許多中國多金買家始終對加州和南加州情有獨鍾。（資料來源：全國房地產經紀人協會、世說新聞團隊/製表）

三年疫情加上美中關係交惡，中國大陸來美人數斷崖式下跌。不過南加州地產界人士表示，從去年下半年開始出現的新一波大陸資金來美購房潮，近期正以更迅猛的事態湧向南加州。

南加州開利地產資深經紀李秉信表示，去年下半年開始美元明顯上漲、人民幣下跌的時候，可以看到很多來自中國大陸的華人想要維持美元和美元資產，為分散美元資產分散風險而來置產的情況非常明顯，中國買家不斷進入美國房地產市場。

這些中國買家有一個特色，就是要保住美元和美元財產價值，所以喜歡投資他們所知道的所謂南加州華人名牌城，比如在聖瑪利諾和亞凱迪亞純粹置產用以保值，而不是用來居住的大陸多金華人特別多，爾灣的情況也是類似。而像其他一些同樣很好的城市，不知是否他們不瞭解的原因，很少得到青睞。

這種情況從去年底持續出現，目前的熱度更加升級。

華人地產經紀表示，很多大陸多金華人在美置產的大筆資金，早在三、五年前就已經離開中國，在海外觀望。一位不願透露姓名的地產經紀表示，他近期的幾位大買家的錢早幾年就已經從中國轉到香港，只是不確定怎麼走，但是最後確定到美國來置產。

與大約十年前大批中國民眾來美購房不同，近期大陸華人在美購買的多是幾百萬元的豪宅，而非幾十萬百來萬的房子，在置產地點選擇方面，許多中國的多金買家始終對加州和南加州情有獨鍾，這些年表面上來自中國的遊客少了，但購買房產的現金流如鴨子划水，不減反增。

地產經紀表示，近期看到走線來美的人越來越多，「中下階層的人用腳走線；多金人士用錢走線（指買房子）」，是否跟中國的環境和政治政治氛圍有關，不得而知。

地產經紀表示，大陸多金買家與本地的華人購屋自住的情況很不相同。在美常駐的新移民最注重的是學區和住房品質及周邊環境方便度，尤其是大陸新移民，最喜歡新房子，所以華人社區一直從鑽石吧、核桃、奇諾岡繼續東擴，安大略、聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場市、東谷、科羅納等地區，華人購房風起雲湧。

華人 加州 南加

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