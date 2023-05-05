就業增+基期低 河濱縣房價補漲

內陸房市圖。（記者啟鉻／攝影）

去年至今，南加房市火熱三區，南洛杉磯 、聖地牙哥 、河濱，房價 漲幅以河濱最高，華人地產專家表示，河濱市地處內陸，原本房價較低，隨著就業機會增多、遠程辦公、交通便利、社區功能完善以及其它優勢，房市需求增大，但房源有限，導致房價漲幅較高。

據美國主流媒體近日報導，自新冠疫情大流行開始後，原本房價持續增長的加州房地產市場變得更加瘋狂。從2000年至2022年，全美至少有13個主要城市房價上漲了逾200%（即三倍），這些城市名單中，加州城市就占了前六名。

自2022年到2023年，南加洛杉磯（Los Angeles ）、河濱（Riverside）、聖地牙哥（San Diego ）三個城市房價漲幅較高，其中以河濱市房價增加6.3%，在三個城市中漲幅最高。

文章指出，2022年加州房市出現不同尋常。由於通脹加劇，美聯儲為了抑制高通膨壓力，導致競價式購屋戰停火。消費者都清楚，房市在降溫，甚至加州一些地區房屋售價低於開始的要價。再回過頭來看看那些在大約20年間，房價上漲了三倍的城市名單，到底發生了什麼？地產經紀克里沃（ Clever ）審視了2023年的數據，發現一些城市的房價基本持平，還有一個城市舊金山的房價正在下行。

數據顯示，洛杉磯市2000年典型房價（Typical Home Value）是21萬6288元，到了2022年是82萬4093元，2023年85萬5851元，2000年至2022年增加了280%，2022年至2023年上漲3.9%；河濱市在2000年典型房價是13萬2937元，2022年是50萬5925元，2023年是53萬7523元，2000年至2022年，增加了278%，2022年到2023年，增加6.3%。

聖地牙哥市2000年典型房價是20萬7925元，2022年為78萬1965元，2023年是82萬2400元，2000年至2022年增加275%，而2022年到2023年，增加5.2%。

從以上數據來看，為什麼南加內陸河濱市會出現2022年至2023年房價漲幅6.3%，高於洛杉磯市和聖地牙哥市？華人地產專家袁立功認為，河濱市原本平均房價就比較低，吸引不少買家前去購買自住或投資。

疫情大流行間的2022年，河濱市典型房價在50多萬元，普通打工族在積攢足夠頭款後，也有經濟能力負擔。在房源有限，房市剛需的情況下，比較洛杉磯和聖地牙哥，河濱市房價就會漲幅較多。從趨勢來看，在房源有限前提下，買家還在競購，房價就會保持下去或小幅增加。

在內陸經營30多年的資深地產經紀周克蕙認為，近年來河濱地區社區功能愈加完善，交通便利，還有多所大學，學區教育品質也愈來愈好。原先大家不太了解內陸地區，現在隨著當地物流業發展，工作機會比其它地方多約30%，內陸房價也較低，所以到內陸工作定居的人也迅速增多。種種因素是導致河濱市房價在2022年至2023年上漲較多原因。

在洛杉磯地區從事多年地產經紀的蕭蘭表示，現在房市的主要問題還是庫存不足，河濱市的房價原本就沒有大漲，所謂2022年至2023年當地房價上漲6.3%，只是一個「補漲」現象。同時一些在洛杉磯搶不到房的買家，也會將目光瞄準內陸，比如河濱市。