加州都市公寓面積愈蓋愈大 全美平均反減少

過去十年全美平均公寓面積在減少，而加州大部分地區不降反增。（記者趙健/攝影）

不斷增長的租房需求和土地成本增高正在影響公寓建設的規模。 據統計，2022年全國公寓的平均面積為887平方呎，與十年前相比減少54平方呎。然而，加州 地區主要城市的公寓平均面積卻不降反增。

據住房市場分析公司RentCafe的統計，在加州地區，弗雷斯諾(Fresno)的公寓平均面積在過去十年增加最多，共132平方呎，遠超其他加州城市；排名第二的城市是聖荷西(San Jose)，公寓平均面積增加了62平方呎；洛杉磯 (Los Anageles)、安那罕(Anaheim)、聖地牙哥(San Diego)、沙加緬度(Sacramento)、舊金山 (San Francisco)的公寓平均面積增長約在40至60平方呎之間。

不過，也有加州城市的公寓面積減少。橙縣爾灣(Irvine)是加州地區唯一一個公寓平均面積下降的城市，與十年前相比減少13平方呎，約為一張辦公桌的空間。

RentCafe在報告中分析指出，新公寓面積越建越大的一個主因在於兩居室和三居室的公寓分額正在擴大，約在25%至30%之間。同時，在加州的新建公寓中，大多數為高端住房，擁有較大面積的住房配置。

另外，洛杉磯市與芝加哥(Chicago)、明尼阿波利斯(Minneapolis)或澤西城(Jersey City)等城市並列，成為新建公寓面積最小的城市之一。而位居榜首的西雅圖(Seattle)，可供租戶使用的面積僅為660平方呎。

報告還指出，從全國範圍來看，過去十年中，公寓的平均面積降幅最大的一年是2022年，從917平方呎降至887平方呎，相差了30平方呎。 實際上，2022年是半個世紀以來房屋建設水平最高的一年，全國各地在興建更多住房。在2022 年竣工的單間公寓和一居室公寓比以往任何時候都多，在所有當年新建房屋中的佔比高達57%，創下了歷史新高；而十年前這類小型公寓只占建成公寓的一半。