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內陸芳塔那賽NASCA賽車場售地 開價5億4300萬元

記者啟鉻／綜合報導
位於內陸芳塔那的NASCAR賽場物業近日出售，價格逾5億元。（官方網站）
位於內陸芳塔那的NASCAR賽場物業近日出售，價格逾5億元。（官方網站）

全美賽車組織NASCAR(National Association for Stock Auto Racing ,LLC )在南加內陸芳塔那市擁有的賽場物業及周邊土地近日出售，價格是5億4300萬元。另一起地產開發案則引人矚目：河濱縣米尼菲(Menifee)正在建設大型物流倉儲建設，預計2023年上半年完成。

據稱，NASCAR出售的賽車物業，是2023年初以來在內陸最大的一筆地產交易案之一，共計土地約633畝，買家是總部在德州達拉斯的商業不動產投資公司：Hillwood Development Co. 。2月26日在賽場賽道上還進行一場比賽，而這些賽道很快會被重新開發。

作為買家的投資公司由Ross Perot Jr.擁有，已經與NASCAR結為夥伴公司，共同開發其它物業，包括：Daytona International Speedway，兩家公司合作正在重建賽道及其它設施，總佔地大約200畝。

根據「體育商業雜誌」(Sports Business Journal)最近一篇報導，NASCAR不斷在出售土地，原因是該公司希望找到其它收入來源，並能更好地在全美範圍內利用擁有的大量土地獲取收益。

此外，內陸河濱縣米尼菲市正在建設一座大型物流倉儲中心。據地產開發公司表示，該中心佔地54萬4115平方呎，對外出租，正在尋找承租物流公司。這棟集合建築佔地36畝，擁有三座A級倉儲中心。

據開發公司Patrinely Group表示，工程正接近尾聲，目前建設的項目包括所在工業園二期工程，也是最後一期工程。三座建築面積分別是22萬9934平方呎、22萬606平方呎，以及9萬3575平方呎。

投資 賽車 德州

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