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閒置辦公樓改住宅？贊成：解決住宅需求 反對：不利經濟發展

記者啟鉻／洛杉磯報導
河濱市中心住宅重建項目。（記者啟鉻／攝影）
河濱市中心住宅重建項目。（記者啟鉻／攝影）

加州各地民意代表擬將閒置辦公空間，提供給急需住宅居民入住，並要以此立法，引起討論。曾參選國會眾議員、現任核桃市市議員的秦振國(Eric Ching )說，此舉雖可以解決短期對住宅的迫切需求，卻不能解決根本問題，屬於治標不治本。

鑑於在疫情大流行期間，加州各城市因各種原因閒置的寫字樓增多，為使這些閒置寫字樓獲充分利用，因此部分民意代表將有意將此空間再利用。

據悉，舊金山(San Francisco )的民主黨籍州眾議員哈內(Matt Haney)提出一項法案，將使辦公樓改建為新公寓和康斗的過程步伐更快、更容易，而且可以提供資金啟動加州在城市中心的緩慢復甦進程。哈內表示，一方面有過多的物業閒置，另一方面人們要支付過高租金並努力尋找住處，這是沒有意義的。

開發商往往不願從事這類建設項目，很大程度是因為建築成本較高，以及在申請批准將用於商業用途的物業轉變為住宅用途，中間辦理文件過程需要更長時間，有些開發商將此歸咎為官僚程序。

聖荷西Downtown協會首席執行長斯坦汀斯基(Alex Stettinski)表示，將市中心區更多的閒置寫字樓轉變為住宅，可以幫助振興市中心。也就是從朝九晚五的辦公節奏，轉變為相對更加平衡的辦公、住房、娛樂、零售及其它便利設施的一體組合。

秦振國表示，對於洛杉磯市中心來說，聚集了數萬無家可歸者，他們是最需要住處的。如果依靠將閒置寫字樓轉變為住宅的辦法，來為無家可歸者解決住處，就是急功近利的辦法，也解決不了根本問題。應該從減少市區遊民數量著手，多管齊下，而不是單靠解決住處。

內陸河濱資深地產專家周克蕙表示，若要將閒置寫字樓轉變為住宅，在內陸聖伯納汀諾市、河濱市也會發生。但不贊成用此法來為無家可歸者解決住宅。一旦實施，就會將本來可以在經濟復甦使用的辦公樓，無法再使用，損害了就業，從長遠來看不利經濟發展。

她認為，應該設立職業技能培訓中心，提供遊民技能培訓，促進良性循環。同時，市府對投資者提供更多優惠政策，創造更多就業機會。

雖然這項法案有不同聲音，尤其是可能利用這項措施為無家可歸者解決住宅需求的問題。但是這項所謂「寫字樓轉變為住宅法案」，或將利用州長紐森日前在預算案中為解決平價住宅提供4億元撥款，這筆資金用於市中心重建項目。但問題是，這筆資金究竟能將多少閒置寫字樓轉變為住宅？

加州 眾議員 就業

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