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內陸太陽能宅 靠地形保涼爽

記者啟鉻／河濱報導
地堡之家外觀。（地產資料）
地堡之家外觀。（地產資料）

南加內陸河濱縣棕櫚沙漠市(Palm Desert)一棟被動式太陽能住宅(passive solar home)，可提供夏日午後酷熱天氣避暑，給室內居民帶來涼爽。近日掛牌出售，售價200萬元。

住宅內景。（地產資料）
住宅內景。（地產資料）

這棟住宅還有一個名字「Bunker House」(地堡之家)，有三間臥室，三個衛浴間，其中一間居室被改裝成家庭影院，擁有屏幕100吋投影系統。

幻象莊天文台(Rancho Mirage Observarory)建築師馬丁(Charlie Martin)，是這棟適於沙漠環境的「地堡之家」設計者，他在2020年過世，享年80歲。建築完成於1974年，位於占地半英畝的一個斜坡上，這樣的位置有助於內部降溫。交易代表格瑞羅說，即使室外百度高溫，在不使用空調的前提下，室內溫度可以降低10至15度(華氏)，即使住宅有那麼多的玻璃窗。

住宅內景。（地產資料）
住宅內景。（地產資料）

從整體看這棟「地堡之家」，後面的玻璃牆背靠著一個度假村風格的院子，院落點綴著幾座這裡獨有的雕塑。住宅內高高的天花板，灰色花崗岩地板和採光通透寬大窗子，門廳設有內置長凳，把帶有壁爐的階梯式起居空間，與入門處餐廳分隔開了。富有特色的廚房有一個新的電磁爐，住宅對面是主套房，內有一個帶大型步入式淋浴間，還有浴缸。沿著住宅後牆的推拉門來到後院，這裡有一個游泳池、水療中心、室外淋浴和內置BBQ設施。

「地堡之家」周圍還有柑橘園和自然生態景觀。住宅擁有全新的智能家居設備，如可以上鎖離開的安全控制，帶有特斯拉掛壁式電動汽車充電器的兩個車位車庫，還有獨立的露營車停車場。

住宅內景。（地產資料）
住宅內景。（地產資料）

雕塑 百度 特斯拉

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