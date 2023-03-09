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買不到一年 小甜甜布蘭妮賣洛杉磯豪宅

洛杉磯訊
戶外場地占地1.6英畝，包括一個55英尺的游泳池和帶分層瀑布和滑水道的水療中心。（MLS）
戶外場地占地1.6英畝，包括一個55英尺的游泳池和帶分層瀑布和滑水道的水療中心。（MLS）

一直以來都身處話題焦點的41歲美國女星「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）不僅行事叛逆，連買房也很任性。據TMZ報導，布蘭妮近日以1200萬元的價格掛牌她去年6月才剛剛買下的洛杉磯豪宅，原因只是「隱私性不好」。

這位叛逆女星於2022年6月斥資1180萬美元購買這座位於聖費南度谷卡拉巴薩斯（Calabasas）地區的豪宅，用來慶祝她與比她小13歲丈夫Sam Asghari的婚禮。這是一個有雙層門衛守護的封閉社區，她的鄰居有搖滾明星Travis Barker以及卡戴珊家族的Kourtney Kardashian。

布蘭妮於2022年與比自己小13歲的老公Sam Asghari結婚。（Insta...
布蘭妮於2022年與比自己小13歲的老公Sam Asghari結婚。（Instagram）

據悉，布蘭妮自去年搬進來後，很快便搬出去，原因是這座房子對她來說缺乏隱私性，而且她根本沒有更多的資金用於對房屋進行裝修升級。目前已有潛在的買家正在進行商談，最快可能在2月敲定這筆交易。

這座豪華莊園建於2008年，上一任主人是汽車經銷商大亨Bill Slevin。這座奢華的建築擁有六間臥室和九間浴室，分布在超過1萬1600平方呎的單層空間中。高聳的定製鋼質大門通向擁有精美內飾的房間，整個房間裝飾材料採用進口瑪瑙、稀有木材和石材地板。裝配有拱形天花板、寬闊的拱形走廊、定製吊燈、馬賽克瓷磚設計和手工雕刻的壁爐。美食廚房裡配備專業級電器、超大中央島和早餐區域，並毗鄰寬敞的家庭房，可延伸至2000平方呎的戶外娛樂露台，露台上設有燒烤中心和壁爐。

這座奢華的建築擁有六間臥室和九間浴室。（MLS）
這座奢華的建築擁有六間臥室和九間浴室。（MLS）

豪宅內的奢華主臥配有壁爐、休息區、露台、健身室，以及帶浴缸和蒸汽淋浴的豪華大理石浴室；而在豪宅的戶外區域，有一個度假村式的場地占地1.6畝，包括一個55呎的游泳池、分層的瀑布裝置和設有滑水道的水療中心。另還有一個擁有獨立臥室及廚房的客房，以及一個五車位的車庫。

室內裝飾材料採用進口瑪瑙、稀有木材和石材地板。（MLS）
室內裝飾材料採用進口瑪瑙、稀有木材和石材地板。（MLS）

一直以來，布蘭妮的負面新聞從未間斷。在2021年脫離父親監管後，她先是在網上發布裸照，後又與家人隔空對罵，日前更是被拍到在公共場所胡言亂語，令民眾大跌眼鏡。

高聳的定製鋼質大門。（MLS）
高聳的定製鋼質大門。（MLS）
豪宅內的電影院裝修奢華。（MLS）
豪宅內的電影院裝修奢華。（MLS）

隱私 健身 游泳

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