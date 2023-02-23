洛佩茲、小班新愛巢 1.5萬平方呎莊園曝光 掛牌3450萬元

珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）和班艾佛列克（Ben Affleck）新購入豪宅。（Berkshire Hathaway HomeServices）

珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）和班艾佛列克 （Ben Affleck）花費兩年時間，終於覓得滿意愛巢，二人購置的新房產位於洛杉磯的Pacific Palisades，該地區是一個聚集眾多超級富豪的豪華社區。該豪宅掛牌價為3450萬元，比二人一開始的8500萬元買房預算，便宜一半多。

這座建築面積1萬5000平方呎的莊園式豪宅是典型的「漢普頓傳統風格建築」（Hamptons-esque traditional），共有七間臥室和13間浴室，為珍妮佛洛佩茲及其友人提供充足空間。該套房產是去年新建，掛牌價3450萬元，目前還沒有正式過戶，因此成交價暫時不明。

該莊園式豪宅是典型的「漢普頓傳統風格建築」。（Berkshire Hathaway HomeServices）

這座優雅的莊園別墅被高牆和樹籬遮擋，高聳的梧桐樹環繞整棟房子，停車場共有六個車位。該處豪宅整體採用柔和的中性色調，舖有硬木地板，陽光可以充足照進帶壁爐的起居室和餐廳，內部還配有一個家庭圖書館，可直接通往帶頂棚的露台，非常適合戶外用餐和娛樂。此外，宅內還有一個電影院 、健身房、酒窖和SPA水療中心。

帶有露台的主臥。（Berkshire Hathaway HomeServices）

室內採用了柔和的中性色調。（Berkshire Hathaway HomeServices）

該莊園設有四個廚房，分別是主屋中的美食廚房和獨立的服務廚房，以及為梧桐樹蔭下的場地提供服務的戶外廚房。第四個廚房位於獨立的客房內，客房還設有獨立的客廳、餐廳和臥室套房。至於主屋則共有六間臥室，豪華的主套房設有起居室、雙浴室、雙壁櫥和一個可以俯瞰鬱鬱蔥蔥後院的陽台。在室外，一個超大露台環繞著游泳池，還有一大片草坪可供玩耍。

室外休閒區有一超大草坪。（Berkshire Hathaway HomeServices）

明亮寬敞的廚房。（Berkshire Hathaway HomeServices）

這對好萊塢夫婦早已為他們的購置新房計畫做好準備，洛佩茲以4200萬元的價格掛牌出售她位於度假勝地貝萊爾（Bel-Air）的住宅，而班艾佛列克則在去年以2800萬元的價格，出售他位於Palisades的公寓。洛佩茲和班艾佛列克曾於2004年分手，時隔20年後又擦出愛情火花，於2022年宣布訂婚。