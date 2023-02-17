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華洋設計師改造豪華莊園 中式菜園吸睛

記者趙健／巴沙迪那市報導
「斯圖爾特之家」（Stewart House ）是一座建於1933年的宏偉殖民地莊園。 （Pasadena Showcase House of Design）
「斯圖爾特之家」（Stewart House ）是一座建於1933年的宏偉殖民地莊園。 （Pasadena Showcase House of Design）

第58屆巴沙迪那展示屋設計(Pasadena Showcase House of Design)最近舉辦空屋展，多位參與空間改造的設計師和藝術家齊聚這所歷史悠久的莊園，向民眾介紹自己的設計構想。

設計師現場講解自己的設計理念。（記者趙健／攝影）
設計師現場講解自己的設計理念。（記者趙健／攝影）

巴沙迪那展示屋設計作為美國歷史最悠久，和規模最大的豪宅改造活動，每年都會選定一處豪宅改造。此次被選中的「斯圖爾特之家」（Stewart House ）是一座建於1933年的宏偉殖民地莊園，占地兩英畝，由Marston & Maybury設計。這座占地超過1萬1000平方英呎的居住空間，將人們帶回優雅建築和經典陳列的年代。值得一提的是，這棟市場估價2000萬的豪宅已是第二次被選為展示屋。它曾於1983年入選第19屆巴沙迪那展示屋設計，時隔40年，這裡將再次被改造。

在空屋展示當晚，近30位來自南加的設計師現場展示了自己對這座優雅建築的設計方案。從客廳至臥室、書法至花園，每一個空間都被賦予精心的設計和重塑靈感，每一個創意都在盡可能保留原本歷史沉澱的同時，帶來更多的新穎理念。

華裔設計師陳迦明（左）將負責中式菜園的設計。（記者趙健／攝影）
華裔設計師陳迦明（左）將負責中式菜園的設計。（記者趙健／攝影）

作為本次參與設計的唯一華裔設計師，陳迦明（Chia-Ming Ro）將負責設計這座莊園的菜園，這是巴沙迪那展示屋設計活動首次設計中式菜園。陳迦明透露，她將在菜園裡栽種白菜、西藍花、香菜、彩色蘿蔔、番茄、黃瓜等蔬果，為莊園帶來不同的色彩。 「我非常開心能收到活動方邀請，參與這座美麗房子的改造。不僅讓我有機會與這麼多優秀的設計師合作，也能讓更多的人看到我的設計。」

在主屋的長廊邊，本地藝術家Shari Tipich正向民眾介紹自己將繪製在長廊頂部和地面上的圖案。她說，改造結束後，這裡將有翻天覆地的變化。另外，主屋的每個臥室也都將呈現完全不同的設計風格，其中最特別的當屬「夏威夷風」，這是因為屋主對夏威夷情有獨鐘，為此特別想要擁有一間能讓自己「時刻置身於夏威夷」的房間。

在經歷四個月的改造翻新後，擁有全新面貌的「斯圖爾特之家」將會對外開放，讓人們有機會欣賞這棟古典與現代結合的世紀莊園。公眾參觀將於2023年4月23日至5月21日舉行，可通過pasadenashowcase.org購票，所得收益將用於資助本地多個藝術和教育類項目。自1948年成立以來，活動主辦方已捐款超過2400萬元。

空屋展示現場設有樂隊演奏。（記者趙健／攝影）
空屋展示現場設有樂隊演奏。（記者趙健／攝影）
改造翻新前的空屋展示活動吸引大批民眾參觀。（記者趙健／攝影）
改造翻新前的空屋展示活動吸引大批民眾參觀。（記者趙健／攝影）

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