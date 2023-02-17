聖蓋博太平洋廣場多功能項目 動工

美國太平洋地產公司公司副總裁Ken Lee（左四）和總裁James周（左五）等人合影。（記者張宏／攝影）

南加華人 聚集的聖蓋博 （San Gabriel）市的大型新樓盤「太平洋廣場商住兩用多功能項目」（Pacific Square Mixed-use Project）8日舉辦動工儀式。該項目占地約為5.85畝，包括243個康鬥住宅，八個生活工作單元和一個零售購物中心，預計會為聖蓋博帶來新的商機和人氣。

「太平洋廣場商住兩用多功能項目」佔地約為5.85畝，包括243個康鬥住宅，八個生活工作單元和一個零售購物中心。（記者張宏／攝影）

聖蓋博大道（San Gabrile Blvd）南700號8日熱鬧非凡，匯集政界和商界的各方賓客，這裡曾經是San Gabriel Nursery&Florist，如今將建成提供超過7萬5500呎的餐飲和零售空間及1萬3000呎的生活工作空間。

聖蓋博市長丁言喻和市議員吳程遠出席開工典禮。丁言喻表示，聖蓋博市正在規畫和建設的項目有十多個，包括醫療大樓、倉庫、商業廣場、住宅等。美國太平洋地產公司的這個項目將為城市增添靚麗一筆，不僅能提供大量就業機會，也為城市吸引更多投資和消費。該公司多年致力於聖蓋博谷城市商住兩用多功能項目的開發，為城市的繁榮發展和民眾安居樂業做貢獻。

南加華人聚集的聖蓋博（San Gabriel）大型新樓盤「太平洋廣場商住兩用多功能項目」8日舉辦破土動工儀式。（記者張宏/攝影）

保富銀行為該項目提供建築貸款，總裁俞立表示，他來美國超過59年，如今聖蓋博已今非昔比。聖蓋博大道未來一定會成為聖谷另外一個新地標。保富銀行也會在新的太平洋廣場建立新的分行。

美國太平洋地產公司總裁James周表示，太平洋廣場商住兩用多功能項目公司眾多建案中最新最大的一個，項目歷時七年時間終於開工。地點選擇在聖蓋博市，這裡受到華人民眾的歡迎，也得到市府大力支持。他們開發項目包括Pacific Plaza Alhambra、Pacific Plaza Monterey Park、Pacific Plaza Arcadia、Monterey Bay Square、Pacific Villa Place和Orchard Court等。目前還有超過200萬呎項目正在進行中。