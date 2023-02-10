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名DJ Zedd比佛利山莊豪宅掛牌1年多 降800萬終脫手

記者朱敏梓／洛杉磯報導
豪宅外觀。（Anthony Barcelo）
豪宅外觀。（Anthony Barcelo）

葛萊美獎得主、知名DJ Zedd早前將其位於比佛利山莊（Beverly Hills）班尼迪克峽谷（Benedict Canyon）的豪宅掛牌，但一年多來乏人問津。經過多次降價，最終降價800萬，賣給知名作家和製片人Kenya Barris。

房產最終以1840萬元成交，這比Zedd五年前購入該房產時高出約240萬元。該處房產自2021年夏季掛牌以來，最初掛牌價是2650萬，由於市場表現不佳，價格多次下調，並聘請不同房地產經紀公司。最終以大幅折扣賣給Barris。

Barris是知名的作家／製片人／導演，代表作有「Black-ish」、「Girls Trip」、「Grown-ish」和最近發行的Netflix電影「You People」。

落地窗讓整個房子處處都能眺望無敵美景。（Anthony Barcelo）
落地窗讓整個房子處處都能眺望無敵美景。（Anthony Barcelo）

這座五臥九浴的房子建於2016年，坐落在穆赫蘭道（Mulholland Drive）下方3.2畝的山坡地塊上，擁有超過1萬1000呎的開放式概念生活區，兩層空間裝飾著高高的天花板，加上玻璃牆，可欣賞到一覽無遺的海景和山景。 炫目的設施包括帶4K激光投影儀的定製電影院、台球室和室內／室外健身房。

帶 4K 激光投影儀的定製電影院。（Anthony Barcelo）
帶 4K 激光投影儀的定製電影院。（Anthony Barcelo）

入口處有一噴泉，進入室內就是一個帶有壁爐的客廳，寬敞的大房間，及一個配置齊全的現代廚房。廚房的一大亮點就是大理石檯面和一對內置於桌上的南韓燒烤架。

極具現代風的用餐區。（Anthony Barcelo）
極具現代風的用餐區。（Anthony Barcelo）

在二樓有一個橫跨整個樓層的豪華主臥，設有壁爐、私人露台、雙人步入式衣櫃，及雙梳妝台、浸泡浴缸和蒸汽淋浴的豪華浴室等。 較低樓層的四間客房套房也能看到美景。該處房產還帶有戶外用餐區、無邊泳池和SPA區，同時還有一個能容量四輛車的車庫。

超大的戶外區和無邊泳池。（Anthony Barcelo）
超大的戶外區和無邊泳池。（Anthony Barcelo）

這棟現代建築，曾出現在「建築文摘」(Architectural Digest）「放開的大門」（Open Door）系列中。除了該處房產，Zedd還擁有另一棟在2020年購入的，價值1500萬元的豪宅。

SPA區。（Anthony Barcelo）
SPA區。（Anthony Barcelo）

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