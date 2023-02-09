sprouts老闆1250萬元買南加豪宅 坐擁無敵海景
知名連鎖超市Sprouts Farmers Market首席執行官辛克萊 (Jack Sinclair) 在聖塔芭芭拉（Santa Barbara）名人匯集的Carpinteria地區購買價值千萬元的豪宅。 記錄顯示，這棟1250萬元的海濱豪宅，幾乎每個房間都可以欣賞到海洋、島嶼、山脈和鳥類保護區的美景。
這棟迷人的科德角風格（Cape Cod style）住宅建於1981年，根據掛牌信息，此後進行「徹底的改造與翻新」。 這座木瓦結構的房屋位於一條僻靜小巷的盡頭，佔地超過四分之一畝，距離海灘僅僅76呎。室內面積2700平方呎，共有五間臥室和四間浴室，房間採用硬木和石灰華的地板、高木鑲板的天花板、天窗和寬大的玻璃牆。
豪宅主層中，最有特色的莫過於起居室和用餐區，石製壁爐增添高級感，壁爐頂部是木質的衝浪板裝飾，兩側是內置書架，玻璃門延伸到樓梯上，沿著台階能夠直接通往戶外，觀賞海景。 寬敞的廚房內則帶有一個步入式廚房和帶窗戶的早餐角。
樓上的主臥可俯瞰海景，設有休息區以及梳妝台、一個大浴缸和淋浴間。在底層的兩個獨立翼樓中可以找到四間額外的臥室，包括一個含浴室的臥室，以及三間共用一個浴室的臥室，其他設施有娛樂室與一個附屬的兩車位車庫。
在成為Sprouts的首席執行官和董事會成員前，辛克萊曾在連鎖的「99分錢雜貨店」(99 Cents Only Stores)擔任首席營銷官與首席執行官。 他目前還在食品工業協會和舊金山聯邦儲備銀行洛杉磯分行的董事會任職。
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