sprouts老闆1250萬元買南加豪宅 坐擁無敵海景

科德角風格。（Cape Cod style）的豪宅（Berkshire Hathaway）

知名連鎖超市Sprouts Farmers Market首席執行官辛克萊 (Jack Sinclair) 在聖塔芭芭拉（Santa Barbara）名人匯集的Carpinteria地區購買價值千萬元的豪宅。 記錄顯示，這棟1250萬元的海濱豪宅，幾乎每個房間都可以欣賞到海洋、島嶼、山脈和鳥類保護區的美景。

在這棟住宅內，海景一覽無遺。（Berkshire Hathaway）

這棟迷人的科德角風格（Cape Cod style）住宅建於1981年，根據掛牌信息，此後進行「徹底的改造與翻新」。 這座木瓦結構的房屋位於一條僻靜小巷的盡頭，佔地超過四分之一畝，距離海灘僅僅76呎。室內面積2700平方呎，共有五間臥室和四間浴室，房間採用硬木和石灰華的地板、高木鑲板的天花板、天窗和寬大的玻璃牆。

超大露台距離海灘僅76英尺。（Berkshire Hathaway）

豪宅主層中，最有特色的莫過於起居室和用餐區，石製壁爐增添高級感，壁爐頂部是木質的衝浪板裝飾，兩側是內置書架，玻璃門延伸到樓梯上，沿著台階能夠直接通往戶外，觀賞海景。 寬敞的廚房內則帶有一個步入式廚房和帶窗戶的早餐角。

起居室和用餐區。（Berkshire Hathaway）

樓上的主臥可俯瞰海景，設有休息區以及梳妝台、一個大浴缸和淋浴間。在底層的兩個獨立翼樓中可以找到四間額外的臥室，包括一個含浴室的臥室，以及三間共用一個浴室的臥室，其他設施有娛樂室與一個附屬的兩車位車庫。

可步行至海灘。（Berkshire Hathaway）

在成為Sprouts的首席執行官和董事會成員前，辛克萊曾在連鎖的「99分錢雜貨店」(99 Cents Only Stores)擔任首席營銷官與首席執行官。 他目前還在食品工業協會和舊金山 聯邦儲備銀行洛杉磯 分行的董事會任職。