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現代主義設計師弗瑞打造 棕櫚泉「迷你歷史屋」 要價近百萬

記者啟鉻／棕櫚泉報導
棕櫚泉現代主義設計師弗瑞設計的歷史屋，重新翻修後於近日上市出售，要價近百萬元。（CRMLS）
棕櫚泉現代主義設計師弗瑞設計的歷史屋，重新翻修後於近日上市出售，要價近百萬元。（CRMLS）

喜歡瀏覽房市資訊的民眾對豪宅動輒數百元要價習以為常，但也有一些小型屋，雖然不是豪宅但因為具有歷史意義，要價也不低。南加河濱縣棕櫚泉市（Palm Springs）一棟歷史屋，佔地面積不大，近日上市出售，要價近百萬元。

棕櫚泉市的這棟住宅由現代主義設計師弗瑞（Albert Frey）設計，屬於戰後當地一個重要平價屋開發項目，現在要價是99萬5000元。於1946年完工，擁有1110呎居住空間，共三間臥室和一間浴室。雖然這樣的住宅面積，對部分人來說太小，但它的重要價值在於，這棟建築已經列入國家歷史名錄，指定為棕櫚泉的一級歷史遺跡，按照加州文物保護法(Mills Act)，每年可節省物業稅。

棕櫚泉現代主義設計師弗瑞設計的歷史屋。（地產資料）
棕櫚泉現代主義設計師弗瑞設計的歷史屋。（地產資料）

棕櫚泉現代主義設計師弗瑞設計的歷史屋，重新翻修後於近日上市出售，要價近百萬元。（...
棕櫚泉現代主義設計師弗瑞設計的歷史屋，重新翻修後於近日上市出售，要價近百萬元。（CRMLS）

該開發項目稱為「Bel Vista第二號」，是設計師弗瑞在1935年首先設計的15棟住宅之一，每棟房子設計風格各異。開發商Culver Nichols和Sally Stevens當年開發這一片土地時，按密集型平價屋標準建設，這篇區域的前屋主包括民選官員、教育工作者及公共設施單位從業者。多年過去，這些住宅也發生很大變化，有的消失，有的因屋主保存較好，成為歷史遺跡。

棕櫚泉現代主義設計師弗瑞設計的歷史屋重新翻修，擁有1110呎居住空間，共三間臥室...
棕櫚泉現代主義設計師弗瑞設計的歷史屋重新翻修，擁有1110呎居住空間，共三間臥室和一間浴室。（CRMLS）
棕櫚泉現代主義設計師弗瑞設計的歷史屋重新翻修，擁有1110呎居住空間，共三間臥室...
棕櫚泉現代主義設計師弗瑞設計的歷史屋重新翻修，擁有1110呎居住空間，共三間臥室和一間浴室。（CRMLS）

來自Coldwell Banker Realty的房屋經紀海斯（Todd Hays）表示，他希望將這棟住宅完整的傳承下去，不希望它被拆解，然後消失在歷史長河中。海斯說「當我從這棟具有歷史意義的住宅經過時，聽到部分前來探訪的人談論如何拆掉房子，只留下一面牆，改變房子的原來面貌。我意識到，有必要將它買下好好保存。」

地產交易記錄顯示，海斯於2015年3月以37萬6000元買下這棟住宅，於2022年10月以110萬元價格掛牌出售，經過兩次降價，目前的要價為99萬5000元。海斯對該住宅的翻修，大部分都是裝飾性的。包括更換門窗，清理外表的灰泥，內部重新粉刷成原始的淺綠色，還添加符合時代特徵的固定裝置、軟木地板和牆板。室內的混凝土板地板經過拋光處理。

棕櫚泉現代主義設計師弗瑞設計的歷史屋重新翻修，內部重新粉刷成原始的淺綠色。（CR...
棕櫚泉現代主義設計師弗瑞設計的歷史屋重新翻修，內部重新粉刷成原始的淺綠色。（CRMLS）

棕櫚泉現代主義設計師弗瑞設計的歷史屋重新翻修，擁有1110呎居住空間，共三間臥室...
棕櫚泉現代主義設計師弗瑞設計的歷史屋重新翻修，擁有1110呎居住空間，共三間臥室和一間浴室。（CRMLS）

住宅內在原來壁爐的地方有一個內置書櫃，室內有七扇門，除了浴室外，其他所有門都可直接通向室外。法式風格門將餐廳隔開，附屬車庫的頂部是一個陽台。沿著周邊安裝的彎曲波紋柵欄，與洗衣房外由弗瑞設計的彎曲牆體相呼應，屋外有一個游泳池和水療中心。

棕櫚泉現代主義設計師弗瑞設計的歷史屋重新翻修，圖為屋外的游泳池和水療中心。（CR...
棕櫚泉現代主義設計師弗瑞設計的歷史屋重新翻修，圖為屋外的游泳池和水療中心。（CRMLS）

棕櫚泉現代主義設計師弗瑞設計的歷史屋。（地產資料）
棕櫚泉現代主義設計師弗瑞設計的歷史屋。（地產資料）

弗瑞是著名建築設計師，出生在瑞士，於1998年過世享年95歲。他曾在棕櫚泉生活工作。設計的著名建築包括棕櫚泉市政廳及空中纜車站。

棕櫚泉現代主義設計師弗瑞設計的歷史屋重新翻修，擁有1110呎居住空間，共三間臥室...
棕櫚泉現代主義設計師弗瑞設計的歷史屋重新翻修，擁有1110呎居住空間，共三間臥室和一間浴室。（CRMLS）
棕櫚泉現代主義設計師弗瑞設計的歷史屋。（地產資料）
棕櫚泉現代主義設計師弗瑞設計的歷史屋。（地產資料）
棕櫚泉現代主義設計師弗瑞設計的歷史屋重新翻修，內部重新粉刷成原始的淺綠色。（CR...
棕櫚泉現代主義設計師弗瑞設計的歷史屋重新翻修，內部重新粉刷成原始的淺綠色。（CRMLS）

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