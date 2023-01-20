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南加河濱市2022年11月房租 全美跌幅最大

記者趙健／綜合報導
近月全美租金開始出現同比下降趨勢，其中南加河濱市跌幅最大。（記者趙健／攝影）
近月全美租金開始出現同比下降趨勢，其中南加河濱市跌幅最大。（記者趙健／攝影）

過去幾年，租金跟隨房價一路上漲，讓不少房客苦不堪言。然而，近期數據顯示，全美已經有多個大都會地區房租出現下跌趨勢，其中位居跌幅榜第一位的是南加州河濱市（Riverside），租金較上年同期相比下降5.5%。

地產網站Realtor最新租賃報告顯示，2022年11月，全美50個大都市中有九個城市的房租較2021年同期相比有所下降。這與一個月前的數據相比，出現租金下降的城市範圍進一步擴大，且跌幅大於季節性下降比例。報告還指出，在過去三年中，全美房屋租金漲幅達20%，但人均收入水平只增長了10%。

具體而言，租金降幅最大的地區是美國西海岸和南部的陽光地帶城市。南加河濱市（Riverside）租金同比下跌5.5%，位居跌幅榜首；排名第二的是拉斯維加斯市（Las Vegas），租金同比下降4.9%；而北加沙加緬度市（Sacramento）租金較上年同期下降4.8%，居於第三位。之後的六個城市分別為路易斯安那州的紐奧良市（New Orleans）、亞利桑納州鳳凰城(Phoenix)、喬治亞州亞特蘭大(Atlanta)、佛州坦帕市(Tampa)、佛州傑克森維爾市(Jacksonville)和德州奧斯汀（Austin）。

儘管近月租金出現開始出現下跌跡象，但Realtor的經濟學家仍預計2023年房租還將上升。這是因為在芝加哥市（Chicago）、波士頓市（Boston）和紐約市（New York）等租金昂貴的東部大都市，以及印第安納波利斯、底特律市（Detroit）和堪薩斯城（Kansas City ）等租金較為便宜的中西部城市，房租仍在上漲。

值得注意的是，房租價格是影響通貨膨脹的主要因素。高盛（Goldman Sachs）首席經濟學家哈哲思(Jan Hatzius)在近期的一份公開報告中表示，租金的下降將有助於推動2023年美國核心通膨率降至3%以下。

全美11月房租跌幅榜。（記者趙健／製表）
全美11月房租跌幅榜。（記者趙健／製表）

租金 佛州 南加

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