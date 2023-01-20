全美「最貴名人房產」前10 南加占8席
2022年的房地產市場開始降溫，但好萊塢明星們購置房產的熱度卻不減，多筆交易刷新本地房產交易紀錄。 「建築文摘」(Architectural Digest）近日整理了一份明星們的房產交易排行榜，最貴的前十名中南加房產交易占據八席。
歌手選秀節目「美國偶像」（American Idol）的主持人Ryan Seacrest，去年11月份售出的豪宅位於榜單第十名。這座現代的玻璃結構豪宅位於洛杉磯市的比佛利山（Beverly Hills），是2012年Seacrest從「艾倫秀」主持人Ellen DeGeneres手中買入。該房產最初以8500萬元的價格掛牌上市，但最終卻以5100萬價格成交，降幅達40%。然而，相比2012年3650萬的買入價還是增加近40%。
位列第九位的房產交易是「魔力紅」（Maroon 5）主唱、曾被評為全球最性感男人Adam Levine與超模妻子Behati Prinsloo的「愛巢」。去年5月，兩人以5100萬元出售這座位於洛杉磯市寶馬山花園（Pacific Palisades）的豪宅，這也是該地區歷史上金額最大的交易之一。這對明星夫妻2018年以3200萬元價格購入該房產，前屋主是奧斯卡金像獎得主Ben Affleck和演員妻子Jennifer Garner，唯這兩人現已離婚。
幾乎同一時間，這對夫妻又以5200萬元價格買入聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）蒙特斯托（Montecito）的一座莊園式豪宅。這座格魯吉亞風格的建築建於2009年，占地3.5英畝，包含一座1萬平方英尺的主屋、兩個附屬居住單位（ADU）、一個泳池和一座網球場。
排名第七的交易來自好萊塢動作影星、「洛基」（Rocky）的扮演者席維斯史特龍(Sylvester Stallone)，去年他以5800萬元將位於比佛利山的豪宅賣給了歌壇巨星Adele，但成交價卻比最初1.1億掛牌價格降低約47%。
這樣的榜單必然少不了好萊塢著名「翻屋夫婦」艾倫(Ellen DeGeneres)，和妻子Portia de Rossi的名字。去年，他們有多筆房產交易成功，其中金額最大是一座價值7000萬元的房產交易。該房產位於聖塔芭芭拉縣卡賓特里亞（Carpinteria），是該地區有史以來最昂貴的房子。
排名第五的交易來自美國性感名媛金卡戴珊(Kim Kardashian)，她去年以7040萬元價格購入了馬里布（Malibu）海邊的一座地中海風格的豪宅。雖然最終成交價比掛牌價少了2910萬元，但這座田園詩般的海景別墅依然刷新了馬里布的房價紀錄。
第四名是位於比佛利山的一座奢華房產，知名歌手Robbie Williams去年以7500萬元價格賣給了饒舌天王Drake。根據掛牌信息，該房屋面積超過2萬平方英尺，占地20英畝。
去年排名第二的房產交易由Snapchat的首席執行官許畢格爾（Evan Spiegel），和超模妻子米蘭達寇兒（Miranda Kerr）拿下。紀錄顯示，這對夫妻以1.2億元價格購置了他們在洛杉磯的新家。 許畢格爾還額外支付了2500萬美元購買了緊鄰這座房產旁的一塊空地，這也使得房產總值上升至1.45億美元，成為加州價格最高的房產之一。
除上述位於南加的房產交易外，榜單中的第一名和第三名分別是甲骨文（Oracle）聯合創始人Larry Ellison，在佛州購置的1.73億破紀錄豪宅，和搖滾偶像Tina Turner在瑞士購買的7600萬元房產。
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