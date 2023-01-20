全美「最貴名人房產」前10 南加占8席

Snapchat的首席執行官許畢格爾和超模妻子米蘭達寇兒的億萬豪宅目前仍在進行重建。（取材自MLS）

2022年的房地產市場開始降溫，但好萊塢 明星們購置房產的熱度卻不減，多筆交易刷新本地房產交易紀錄。 「建築文摘」(Architectural Digest）近日整理了一份明星們的房產交易排行榜，最貴的前十名中南加房產交易占據八席。

歌手選秀節目「美國偶像」（American Idol）的主持人Ryan Seacrest，去年11月份售出的豪宅位於榜單第十名。這座現代的玻璃結構豪宅位於洛杉磯 市的比佛利山 （Beverly Hills），是2012年Seacrest從「艾倫秀」主持人Ellen DeGeneres手中買入。該房產最初以8500萬元的價格掛牌上市，但最終卻以5100萬價格成交，降幅達40%。然而，相比2012年3650萬的買入價還是增加近40%。

「美國偶像」主持人Ryan Seacrest降價40%售出比佛利山房產。（取材自TMZ）

位列第九位的房產交易是「魔力紅」（Maroon 5）主唱、曾被評為全球最性感男人Adam Levine與超模妻子Behati Prinsloo的「愛巢」。去年5月，兩人以5100萬元出售這座位於洛杉磯市寶馬山花園（Pacific Palisades）的豪宅，這也是該地區歷史上金額最大的交易之一。這對明星夫妻2018年以3200萬元價格購入該房產，前屋主是奧斯卡金像獎得主Ben Affleck和演員妻子Jennifer Garner，唯這兩人現已離婚。

「魔力紅」主唱與超模妻子去年以5200萬元的價格購入聖塔芭芭拉縣一處豪宅。（取材自建築文摘）

幾乎同一時間，這對夫妻又以5200萬元價格買入聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）蒙特斯托（Montecito）的一座莊園式豪宅。這座格魯吉亞風格的建築建於2009年，占地3.5英畝，包含一座1萬平方英尺的主屋、兩個附屬居住單位（ADU）、一個泳池和一座網球場。

排名第七的交易來自好萊塢動作影星、「洛基」（Rocky）的扮演者席維斯史特龍(Sylvester Stallone)，去年他以5800萬元將位於比佛利山的豪宅賣給了歌壇巨星Adele，但成交價卻比最初1.1億掛牌價格降低約47%。

這樣的榜單必然少不了好萊塢著名「翻屋夫婦」艾倫(Ellen DeGeneres)，和妻子Portia de Rossi的名字。去年，他們有多筆房產交易成功，其中金額最大是一座價值7000萬元的房產交易。該房產位於聖塔芭芭拉縣卡賓特里亞（Carpinteria），是該地區有史以來最昂貴的房子。

排名第五的交易來自美國性感名媛金卡戴珊(Kim Kardashian)，她去年以7040萬元價格購入了馬里布（Malibu）海邊的一座地中海風格的豪宅。雖然最終成交價比掛牌價少了2910萬元，但這座田園詩般的海景別墅依然刷新了馬里布的房價紀錄。

金卡戴珊去年買下的豪宅是當地最貴的房子。（取材自MLS） 金卡戴珊去年以7000萬元購入一座位於馬里布海邊的豪宅。（取材自房屋拍賣網站）

第四名是位於比佛利山的一座奢華房產，知名歌手Robbie Williams去年以7500萬元價格賣給了饒舌天王Drake。根據掛牌信息，該房屋面積超過2萬平方英尺，占地20英畝。

去年排名第二的房產交易由Snapchat的首席執行官許畢格爾（Evan Spiegel），和超模妻子米蘭達寇兒（Miranda Kerr）拿下。紀錄顯示，這對夫妻以1.2億元價格購置了他們在洛杉磯的新家。 許畢格爾還額外支付了2500萬美元購買了緊鄰這座房產旁的一塊空地，這也使得房產總值上升至1.45億美元，成為加州價格最高的房產之一。

除上述位於南加的房產交易外，榜單中的第一名和第三名分別是甲骨文（Oracle）聯合創始人Larry Ellison，在佛州購置的1.73億破紀錄豪宅，和搖滾偶像Tina Turner在瑞士購買的7600萬元房產。