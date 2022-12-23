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南加11月房市下滑 半年內連5跌

記者啟鉻／洛杉磯報導
南加州房市價格11月間繼續下滑。（記者啟鉻／攝影）
南加州房市價格11月間繼續下滑。（記者啟鉻／攝影）

據洛杉磯時報報導，南加州房市價格11月間繼續下滑，這是目前在房市普遍放緩情況下，六個月內第五次連續房價下跌。據最新由Zillow不動產市場資訊機構提供的數據，南加6縣11月典型房價自10月的81萬5911元下跌0.9%。

所謂典型價格（typical price），按照Zillow定義為大致中間三分之一市場的平均房價，現在較比5月峰值時低6.3%。2022年，由於借貸成本增加，且不少人被迫退出市場，房屋價值十年來首次普遍跌落。住房抵押貸款利率翻了一番，原因與高通膨及聯準會採取抑制措施有關。

目前南加各縣中間房價已從峰值下降，比如與5月或6月房價峰值比較，聖伯納汀諾縣下降3.5%，橙縣下降8.6%，洛杉磯縣下降7%。儘管抵押貸款利率已從近期略高於7%的高位回落，但降幅不足以抵消借貸成本的上升。根據Zillow分析，假設在住宅價格及貸款利率雙雙下降的前提下，若購房者11月在洛杉磯縣購買住宅，並申請到利率在6.5%抵押貸款，月供仍將比5月高峰期多360元。

鑑於2022年初房市存在強勁需求，但處在利率調漲前且房價高於上一年同期。若比較更高的抵押貸款利率，就意味著與2021年冬季比較，房市價格要高。房市分析師預計房價將在2023年持續下跌。若房屋價值下降足夠多，最終或會抵消借貸成本的上升。房屋價格變動軌跡取決於幾個因素，包括抵押貸款利率的方向，以及聯準會抗通膨措施是否將經濟引向衰退等。

如下是南加6個縣在11月各自房價變動情況：

洛杉磯縣（Los Angeles County）：11月典型房價較10月下跌0.5%至84萬2752元。現在房價比該縣5月峰值低6.3%。

橙縣（Orange County）：11月典型房價從10月下跌3.4%至101萬4194元。現在房價比該縣5月峰值低8.6%。

河濱縣（Riverside County）：11月典型房價較10月下跌0.5%至59萬9428元。現在房價比該縣6月峰值低4.6%。

聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）：11月典型房價較10月下跌0.6%至52萬3830元。現在房價比該縣6月峰值低3.5%。

聖地牙哥縣（San Diego County）：11月典型房價從10月上漲0.1%至87萬7278元。現在房價比該縣4月峰值低7%。

范杜拉縣（Ventura County）：11月典型房價較10月上漲1.2%至83萬7891元。現在房價比該縣5月峰值低3.9%。

南加州房市價格11月間繼續下滑。（記者啟鉻／攝影）
南加州房市價格11月間繼續下滑。（記者啟鉻／攝影）

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