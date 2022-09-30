華裔導演林詣彬洛市康斗賣550萬 創藝術區住宅成交紀錄

林詣彬售出在洛杉磯市中心擁有的一處閣樓（loft）。（取材自NeueFocus）

台灣出生的華裔導演 林詣彬(Justin Lin)，將自己在洛杉磯市中心藝術區擁有的一處複式閣樓(loft)康斗掛牌上市七個月後終於售出。這處房產曾居住過的皆是明星名人，雖然成交價比掛牌價低了150萬元，但仍打破藝術區的住宅成交紀錄。

林詣彬今年初以700萬元超高要價掛牌，試圖出售這處在歷史悠久的Biscuit Company Lofts大樓的頂層公寓，最終以550萬元成交。雖然降價不少，但仍然是藝術區有史以來最昂貴的住宅房地產交易，打破了之前250萬元的紀錄，這筆交易還為該區設定了另一個單價里程碑，即每平呎1279元。

該房產是洛市中心一座經過改建的工廠大頂樓的多層工作室式閣樓。紀錄顯示，買家是Reg Harpur，一位華納兄弟公司的高管。這處房產不僅曾有群星閃耀的紀錄，而且增值不少。林詣彬2012年以260萬元從演員、導演、歌手Vincent Gallo手中買下，現在的成交價格給林詣彬帶來300萬元的利潤。不過Gallo從來沒有長期住在這處閣樓中，但他曾將其出租，例如其中一名租客就是奧斯卡影帝尼古拉斯凱奇。

林詣彬售出洛杉磯市中心的一處閣樓（loft）。（取材自NeueFocus）

林詣彬最為人所知的，是他曾執導過「玩命關頭」（大陸譯：速度與激情）系列電影 ，去年的「玩命關頭9」票房破紀錄更是讓他名聲大噪，不過他最近辭去將上映的「玩命關頭10」的編劇、導演一職。

林詣彬出生於台灣，在橙縣普安那公園（Buena Park）長大。但在過去的十年裡，他的主要住所還是在巴沙迪那，他在巴市擁有好幾處住宅。不過在過去的幾年裡，他一直使用市中心的這處頂層閣樓作為他的「Perfect Storm Entertainment」電影製作公司總部。

這間房所在大樓位於藝術區，最初於1925年建造，Nabisco餅乾公司的西海岸總部大樓。2007年被改建為生活和工作空間，同年被宣佈為歷史文化紀念碑，現在被稱為「餅乾公司閣樓」（Biscuit Company Lofts）。每月1327元的物業費（HOA）允許居民獲得全天候禮賓服務，最近改建了一個健身 區，還有游泳池。而且最重要的是，它位於米爾斯法案（Mills Act）的覆蓋範圍，因此可以降低物業稅。

林詣彬出售在洛杉磯市中心擁有的一處閣樓（loft）。（取材自NeueFocus）

林詣彬所出售的這一間，跨越了七至九層，內部面積有4300平呎，另有3600平呎的私人戶外空間，這在洛市中心實屬豪華。屋裡還有私人電梯可到達所有的三層樓。內部裝潢是經典的現代「loft改造風」，包括裸露的磚牆、蜜色的楓木地板、工廠大小的直棂窗，超高的天花板與裸露的管道系統。

林詣彬售出洛杉磯市中心的一處閣樓（loft）。（取材自NeueFocus）

整個公寓有兩臥2.5浴室。客廳餐廳和廚房的外面，有一個巨大的露台，主臥室外還有一個較小的露台，以及一個陽光普照的屋頂露台，提供可以俯瞰城市、山脈的景觀。