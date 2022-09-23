天災頻發如何保護房屋／應對停電 做好儲電系統

住宅安裝太陽能板逐漸成為趨勢，但並非安裝就能避免停電，還須離開公共電網獨立建系統才行。（Getty Images）

最近兩年的加州 夏季都經歷了破紀錄的高溫 和斷電，專家也多認為因為氣候變化，未來熱浪會更加極端。高溫會產生使電網過載的需求，各地紛紛出現斷電情況。

南加不少民眾安裝了太陽能板，試圖擺脫對電網的依賴。但可能在大停電時發現還是沒電，因為不少民眾並沒有安裝儲電的電池，太陽能板產生的電仍流入電網。想要在停電時仍能有電的話，需要安裝離網系統，並安裝儲蓄 電池，但也不失為一個對抗停電的好方法。

如果安裝備用發電機，也要確保由有執照的電工安裝。另外一些發電機可能需要當地的建築部門簽發許可證。另須確保發電機系統有自動斷路器，在運行時能將房屋與電力公司的電網斷開，這可以防止電力洩漏回電網。此外如果家中安裝備用發電機，也需要進行定期維護。

更為普遍的情況，根據聯邦急難管理局(FEMA)的建議，民眾可以準備好備用電源，包括電池和替代電源，例如便攜式充電器或移動電源。民眾可以在家裡的每個房間裡放一個手電筒，或者考慮使用熒光棒或不需要電池的手動電筒。將蠟燭或露營油燈放在隨時可以找出來的地方，以備不時之需，不過也別忘記備好點火工具。不過如果家中可能發生煤氣洩漏，切勿點燃蠟燭或油燈。民眾將電力公司的緊急電話號碼放在手邊，以備不時之需。

切勿在室內使用發電機。斷開家中所有電器和電子設備的連接，以避免電湧造成損壞。在每層樓的中心位置安裝帶有備用電池的一氧化碳探測器，以避免一氧化碳中毒。

冰箱保持關好，可以保持食物冷藏四個小時。而冷凍櫃可以保持溫度約48小時。如果溫度達到華氏40度或更高就可以考慮扔掉食物了。儲備一些能維持幾天的不易腐爛食物和水的供應。

如果時依靠電力來滿足任何醫療需求的民眾，就須務必為醫療設備或冷藏藥品制定停電應對計畫，包括需要了解藥物可以在較高溫度下儲存多長時間等。最好隨時準備一個冰櫃來存放必須保持低溫的藥物。將冰袋存放在冰箱中，為冰櫃做好準備。