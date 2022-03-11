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報稅指南系列之三╱自雇業者或家人染疫 可領特殊退稅額

報稅指南
學校因疫情關閉期間，有些自雇者去年必須邊工作邊照顧小孩，今年報稅時可享有特殊福利。(unsplash)
學校因疫情關閉期間，有些自雇者去年必須邊工作邊照顧小孩，今年報稅時可享有特殊福利。(unsplash)

2021年因為受到新冠疫情影響，導致稅法產生諸多變化。今年報稅有很多跟以往不太一樣的地方需要注意，像是一些有家庭的父母，可能是自由業者或是開工作室的自雇業者，在去年學校因疫情關閉期間，必須一邊工作一邊照顧小孩，今年報稅時可享有特殊福利，領取由聯邦政府提供的「有薪假」。

去年疫情嚴重，很多人都確診新冠，在公司上班的員工，都准許請染疫帶薪病假，但自雇業者並沒有相同待遇。因此自雇業者在今年報稅時，只要憑證表示孩子學校關閉，必須在家帶小孩，即可領取最多1萬5110元的退稅額。至於如何計算可以領多少呢？會計師黃傑峰表示，主要是以2021年自雇收入為準，除以2080來算工作小時薪資，最多十天的帶薪病假。也就是說，自雇人士若一年收入高的話，每小時工資也會高，領到的退稅額自然就會多。

黃傑峰並說，想領到這項退稅額的自雇業者，假設在2021年4月1日前、在4月1日至9月31日之間曾染上新冠的話，只要出示醫院證明，也可領到特殊退稅額。若在這段期間，自雇人士因家人染新冠，必須在家照顧家人，同樣只要出示家人生病的醫院證明，就可領到這筆特殊退稅額。他認為，這對自雇者是非常好的消息，建議可善加利用。

另外一項需要留意的特殊免稅額與教育有關，一般來說，教育抵免包括美國機會稅收抵免（AOTC）和終身學習抵免 （LLC）。會計師李新忠表示，2021年提高了終身學習抵免的收入限制，單身只要在8萬元以下，可以拿到全額LLC的2000元抵免額；8萬至9萬之間則隨收入遞減；超過9萬領不到。AOTC是在納稅年度支付的大學前四年的學費、某些必需費用和上課所需的課程材料的稅收抵免，最高退稅每個大學生為2500元。如果AOTC的金額超過所欠的稅款，則最多可以退還40%的抵免額(最多1000元)。

(記者 謝雨珊)

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