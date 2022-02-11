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富豪的地產新遊戲：買豪宅不夠 還要包下鄰宅

記者李雪／洛杉磯報導
蕾哈娜去年買下圖中的豪宅，三個月後又花1000多萬元買下左邊鄰居的房子。(The Agent圖片)
蕾哈娜去年買下圖中的豪宅，三個月後又花1000多萬元買下左邊鄰居的房子。(The Agent圖片)

富人在地產界的「遊戲」，普通民眾總是跟不上。最近洛杉磯的富人們，流行買下鄰居的土地和房屋，給自己留有更多隱私，甚至讓房產因為地塊大、更稀有而增值。

即使普通人也會覺得，鄰居關係有時可能會很微妙，誰不想獨享大塊土地帶來的深宅大院感覺呢？對於想要隱私的明星名人來說，更是如此。好萊塢的地產經紀也發現了這一趨勢，甚至在洛杉磯的富豪區，當一處房子要掛牌出售時，經紀們發現，最積極的買家可能就在隔壁。

一些經紀會在房子上市之前就先去告知鄰居，因為這些富豪鄰居們，常常願意付更多的錢。因此這些交易的性質通常是私下在場外進行，交易的房屋甚至從未被掛上到MLS地產系統。

購買豪宅周圍房產的趨勢，有時被稱為「土地儲蓄」（land banking），最近在洛杉磯地區越來越火。包括歌手愛黛兒（Adele）、蕾哈娜（Rihanna）、影帝安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）、饒舌歌手史考特(Travis Scott)、喜劇演員凱文哈特（Kevin Hart）、艾爾頓強（Elton John）在內的一眾名人都購買了自家毗鄰的房產，讓他們本已豪華的房產更奢侈。

除了演藝界，業界大亨和高管們也在搶購毗鄰地產，其中包括貝佐斯（Jeff Bezos）、娛樂媒體大亨Ari Emanuel、「星戰」創始人喬治魯卡斯（George Lucas）、著名編劇Matt Groening、臉書高官Jason Rubin、製片人道格‧羅賓遜以及億萬傳媒大亨狄勒（Barry Diller），和他的時尚設計師妻子弗斯滕伯格（Diane von Furstenberg）等。

體壇名人也一樣，NBA球星格里芬（Blake Griffin）2020年在布倫特伍德（Brentwood）買了一棟價值1900萬元房子後，開始搶購左右相鄰的兩棟房子，一棟以590萬元的價格買下，另一棟以740萬元的價格買下。

蕾哈娜買下的鄰居房屋。(MEGA圖片)
蕾哈娜買下的鄰居房屋。(MEGA圖片)

而2021年最昂貴的兩筆地產交易皆是如此。一筆是Snapchat的首席執行官Evan Spiegel和模特妻子Miranda Kerr，以超過1億元的價格購買了Holmby Hills的兩個地塊和房子。另一筆則是WhatsApp的聯合創始人Jan Koum以8700萬元購買了位於馬里布的鄰居Diana Jenkins的房產。

地產界人士分析認為，這一趨勢可能最早始於2017年，洛杉磯修訂了其基準巨宅化條例，要求房屋的總居住面積最多只能達到土地面積的45%。因此想要擴寬自家豪宅的話，常常只能通過購買毗鄰地皮來實現。這對於未來房屋轉手出售也有好處，在土地有限的洛杉磯，地塊越大越有價值。尤其是如比佛利山、布倫特伍德和太平洋帕利塞德等豪宅區，一些地塊已經被分割得相對較小了，大地塊的地產是稀有物業，因此買下相鄰的地皮也是一種獲得大地塊的手段。

除了從投資角度考慮以外，近來在比佛利山等富人區發生的一系列高調的犯罪事件，也讓超級富豪們更加關注安全，而他們認為擁有更多的土地，建成深宅大院可以作為緩衝。而且由於社交媒體和娛樂八卦媒體TMZ等存在，名人們更希望用隱私來包圍自己。

不過除了這些理由以外，富人們還有更多令人想不到的原因。例如有地產經紀就透露有客戶買下毗鄰土地，只是為了確保不會被他人翻新重建而擋住自家的視野。還有經紀透露，一些買家將鄰居的土地收入囊中後，作為自己額外的工作室、健身房、休閒區域，或者給客人來訪的時候住。有時則可能會拆掉兩塊地上的房子建一棟更大的。

洛杉磯 隱私 比佛利山

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