我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳巍奪金 他不是在冰上就是在黑白鍵上

中國貿易承諾僅履行57% 美加稅風聲再起

知名摩托車手鳥街莊園 原價22%拍賣脫手

編譯組／綜合報導
莊園空拍景。（Richard Horn）
莊園空拍景。（Richard Horn）

已退休的摩托車大獎賽（Grand Prix motorcycle）得主科辛斯基（John Kocinski）位於洛杉磯市鳥街（Bird Streets）的莊園豪宅，曾以3000萬元價格上市，但最後卻652萬6000元價格被拍賣售出，僅為原上市價格的22%。

買下該莊園的是房地產投資公司Crown Equity創始人沙巴尼（Michael Shabani）。

洛杉磯時報報導，約15人日前於該豪宅客廳中舉行拍賣會，沙巴尼贏得了與艾利曼（Douglas Elliman）合作的豪華房地產經紀人奧特爾曼（Josh Altman）的競標之戰。

「沙巴尼甚至還不確定他打算將這棟豪宅用於何處」，代表沙巴尼進行此交易，專精豪宅房產經紀公司希爾頓和海蘭德（Hilton & Hyland）的福佳蒂（Patrick Fogarty）說，「但這個價格，他不得不買。」

紀錄顯示，科辛斯基於2004年，以230萬元買下這處房產，聘請建築師Richard Robertson III將該房產打造成地中海型風格，2019年完工。

已退休摩托車大獎賽（Grand Prix motorcycle）賽車手科辛斯基（...
已退休摩托車大獎賽（Grand Prix motorcycle）賽車手科辛斯基（John Kocinski）位於鳥街（Bird Streets）的莊園豪宅，以652萬6000元價格被拍賣售出，圖為豪宅夜景。（Richard Horn）

該豪宅約8000平方呎，四間臥室，5.5間浴室，此外還有電影院、圖書館和可容納800瓶酒的酒窖。白色灰泥和黏土磁磚覆蓋著主屋外，頂部有一個陽台。

主屋內，拱形天花板懸掛於硬木空間上。藍綠色門窗與潔白的牆壁，空間顯得簡單大方。後面有一個大型用餐露台與游泳池，可欣賞洛杉磯市中心到大海美景。

游泳池可俯瞰洛杉磯美景。（Richard Horn）
游泳池可俯瞰洛杉磯美景。（Richard Horn）

科辛斯基是1980年代後期至1990年代中期知名摩托車賽車手，贏得1990年大獎賽世界冠軍和1997年超級摩托車世界錦標賽（Superbike World Championship）冠軍。

廚房。（Richard Horn）
廚房。（Richard Horn）
起居室。（Richard Horn）
起居室。（Richard Horn）
起居空間。（Richard Horn）
起居空間。（Richard Horn）

上一則

加州州長簽署法案 染疫員工帶薪病假最多兩周

下一則

亞裔名人堂春節盛宴 傳遞亞裔文化

延伸閱讀

鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光

鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光
難忘雅馬哈摩托車

難忘雅馬哈摩托車
亞洲富豪家族 印度信實居冠 台灣國泰、富邦排第6

亞洲富豪家族 印度信實居冠 台灣國泰、富邦排第6
6800萬砍到2750萬 新州阿爾派豪宅成本價賣出

6800萬砍到2750萬 新州阿爾派豪宅成本價賣出
6800萬砍到2750萬 新州阿爾派豪宅「成本價」售出

6800萬砍到2750萬 新州阿爾派豪宅「成本價」售出
印度生鮮配送 拚10分鐘到貨

印度生鮮配送 拚10分鐘到貨

熱門新聞

世說新聞團隊走訪了南加州華人社區的多家零售店和藥局，經過大半天的奔波，終於在這家店找到了傳說中的免費N95口罩。

世說新聞／拜登送的N95 我們找到了 品質竟這樣

2022-02-04 15:24
這對夫婦辱罵兩名不是華人的亞裔婦女，要她們「滾回中國」(ABC)

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

2022-02-03 10:58
華女未接種疫苗，連續一周高燒華氏104度，丈夫失去味覺、嗅覺。此為示意圖。（Unsplash.com）

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

2022-02-07 02:20
爾灣華人超市旁一家知名韓式燒烤店，日前發生一起光天化日持槍搶劫案。（截自餐館監視器）

驚悚／全美最安全城市爾灣 知名餐館遭多人持槍搶劫

2022-02-04 12:16
3M公司生產的N95口罩。（路透）

政府送N95口罩 只是傳說？

2022-02-03 01:20
朱易在比賽中。（美聯社）

棄美籍滑冰選手朱易賽場失誤 南加前中國國手這麼說

2022-02-07 22:00

超人氣

更多 >
冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己
谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽
NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼
南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢