知名摩托車手鳥街莊園 原價22%拍賣脫手
已退休的摩托車大獎賽（Grand Prix motorcycle）得主科辛斯基（John Kocinski）位於洛杉磯市鳥街（Bird Streets）的莊園豪宅，曾以3000萬元價格上市，但最後卻652萬6000元價格被拍賣售出，僅為原上市價格的22%。
買下該莊園的是房地產投資公司Crown Equity創始人沙巴尼（Michael Shabani）。
洛杉磯時報報導，約15人日前於該豪宅客廳中舉行拍賣會，沙巴尼贏得了與艾利曼（Douglas Elliman）合作的豪華房地產經紀人奧特爾曼（Josh Altman）的競標之戰。
「沙巴尼甚至還不確定他打算將這棟豪宅用於何處」，代表沙巴尼進行此交易，專精豪宅房產經紀公司希爾頓和海蘭德（Hilton & Hyland）的福佳蒂（Patrick Fogarty）說，「但這個價格，他不得不買。」
紀錄顯示，科辛斯基於2004年，以230萬元買下這處房產，聘請建築師Richard Robertson III將該房產打造成地中海型風格，2019年完工。
該豪宅約8000平方呎，四間臥室，5.5間浴室，此外還有電影院、圖書館和可容納800瓶酒的酒窖。白色灰泥和黏土磁磚覆蓋著主屋外，頂部有一個陽台。
主屋內，拱形天花板懸掛於硬木空間上。藍綠色門窗與潔白的牆壁，空間顯得簡單大方。後面有一個大型用餐露台與游泳池，可欣賞洛杉磯市中心到大海美景。
科辛斯基是1980年代後期至1990年代中期知名摩托車賽車手，贏得1990年大獎賽世界冠軍和1997年超級摩托車世界錦標賽（Superbike World Championship）冠軍。
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