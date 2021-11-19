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抵押貸款利率再現上升跡象 比上周高約0.125%

【洛杉磯訊】
本周抵押貸款利率出現重新上升跡象，與上周相比，利率全面比上周高出約0.125%。當前的抵押貸款利率市場處於三周來的高點。（劉艷秋提供）
本周抵押貸款利率出現重新上升跡象，與上周相比，利率全面比上周高出約0.125%。當前的抵押貸款利率市場處於三周來的高點。（劉艷秋提供）

本周抵押貸款利率出現重新上升跡象，與上周相比，利率全面比上周高出約0.125%。當前的抵押貸款利率市場，處於三周來的高點。

專家認爲，抵押貸款利率出現上升軌道，主要與十年期國債上漲有關，本周開始的持續攀升，則可能是由於股票市場的表現，投資者出售債券和風險較高的投資，改到收益率更高的市場。

16日的抵押貸款和再融資利率及平均抵押貸款利率，與15日保持穩定，但距離上次下降已經一周。 10月底和11月初出現的下跌，帶來的可喜收益幾乎消失殆盡。16日的抵押貸款利率看起來可能保持穩定或上漲，但目前市場起落似乎失去動力，甚至可能改變方向，所以專家表示難以預測。

近期，十年期美國國債收益率從1.59%升至1.62%（對抵押貸款利率不利）。與任何其他市場相比，抵押貸款利率通常與特定的國債收益率有關。當投資者購買股票時，他們通常會出售債券。當股票交易指數較低時，可能會發生相反的情況。

而能源價格繼續上升，油價從每桶79.43元攀升至80.37元，能源價格在造成通貨膨脹方面發揮著重要作用，同時也預示著未來的經濟活動。

專家預計這種趨勢將持續到2022年第一季。

本周抵押貸款利率出現重新上升跡象，與上周相比，利率全面比上周高出約0.125%。...
本周抵押貸款利率出現重新上升跡象，與上周相比，利率全面比上周高出約0.125%。當前的抵押貸款利率市場處於三周來的高點。（劉艷秋提供）

利率 貸款 投資

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