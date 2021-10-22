小辭典／duplex、ADU、JADU

複式（duplex）：

也有稱為「雙拼式」，是同一塊地上的另一戶房子，有獨立的門牌號碼，在建築上可以是相連的也可是獨立的，可以被單獨出售。SB9法案允許屋主在自己的土地上增建一個複式，其大小和高度僅受現有地目（zoning）的限制。地方法規可以對其有大小限制。但如果沒有其他方法在一塊地上擁有另外兩個800平呎單位的話，地方法規必須豁免其限制，而這種情況下，現有的地目定義的庭院要求可能會將側碼和後碼的要求減少到四呎。如果距主要公交站點1/2哩外，則每個單元至少需要一個停車位。HOA可以禁止加建複式。

加建屋（ADU）：

自2017年的州法允許，可在同一塊地上加建一戶住宅，門牌號通常是在現有號碼後添加字母 或分數作為區分。可以是和主屋附著的也可是獨立的。不能單獨出售，除非是由非營利組織建造並專供低收入 房主使用。如果是從現有建築物的空間轉換而來，則沒有大小限制、水電費或停車要求。如果是新建空間，如果加建屋面積小於800平方呎，也不受地目使用規畫、城市法規的諸多限制，包括容積率、建蔽率的限制。獨立的加建屋最多可以到1200平呎。如在主要公交站點1/2哩內，或在歷史街區就不需多增停車位，其他地方則至少多一個停車位。

初級加建屋（JADU）：

和加建屋概念類似，但最大面積只能有500平呎，且必須與主屋在同一建築內，永遠不能單獨出售。如果在現有房屋中添加JADU，則須從現有房屋中隔出空間來建造，如需提供入口，則允許增加150平呎。可以與主屋共用浴室，廚房可以是簡易廚房。市政府可以要求業主必須居住在該物業內，無論是在JADU內還是主屋或ADU。

加建屋（ADU）和初級加建屋（JADU）都適用的法則：

一些情況下，因為給當地增加了密度，因此加建房屋需要向地方政府繳納一些費用，例如公園、住房影響費等，還有學校、交通、公園的減緩費。但如果面積小於750平呎，則可免除各類影響費。如果少於500平呎，則可免除學校減緩費。另外即使HOA不允許也可以建造，因為州法律優先於HOA的規則。而且可以在一些無法建造SB9單元的地方建造，例如歷史街區。