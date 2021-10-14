Michael陳：設家庭基金會有利節稅

稅務規畫權威Michael陳。（本報檔案照）

世界日報「2021稅務理財線上講座」16日專題講座的第二場，由稅務規畫權威Michael陳主講「請了最好的會計師，但還是補繳了很多稅，應該怎麼辦? 年底前應該盡早諮詢稅務規畫師！」，當天下午1時40分開始。

Michael陳表示，每個行業都有明確的內部分工，這就是為什麼醫院要分很多科室，如外科、內科、病理科等等，醫生們會根據病人的具體情況，推薦病人應該看的醫生及專科醫生，才能對症下藥，事半功倍。

他表示，稅務行業也是同樣道理，工作 和學術各有專精。會計師主要工作是1月1號開始為客人報稅 ，報稅截期越是臨近，工作量越大；而真正研究稅法的則是稅務規畫師。稅務規畫師的工作是在每年年底之前，根據每個家庭的情況，介紹各種有效的稅法，代理客人申請，在年底前得到政府的批准以及實施完成。

多年來專攻稅務規畫和大學升學 稅務規畫，Michael陳認爲，要想省稅，高收入的白領階層，最好的選擇就是成立一個非營利公司。最好的形式就是家庭基金會 501(c)(3) nonprofit corporation，國稅局允許每個家庭把他們收入的30%捐到自己的家庭基金會，相當於可以合法合理的少交幾萬甚至幾十萬元的稅，值得符合條件的個人和家庭多加利用。