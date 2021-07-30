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規畫跨國資產講座 30日助民眾面對新稅法

【洛杉磯訊】
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在美國新稅法面前，全球持有的資產和收入都需要申報。如何能夠做到個人、家族利益最大化？如何做好跨國資產規劃、合理避免一些不必要的稅費？為了服務讀者了解這些議題，洛杉磯世界日報邀請紐約人壽南加州分公司資深財務顧問廖彬淳，在7月30日（週五）太平洋時間下午7時於線上主講「跨國資產規畫」。活動免費，民眾並可就相關問題諮詢專家。

此次講解的主要內容有六點：1. 跨國資產的轉移帶來的法務和稅務問題。 2. 外國人如何正確地籌建公司和信託。 3. 跨國婚姻的家庭規劃。 4. 外國人NRA的稅務策略。 5. 跨國資產的傳承及遺產規劃。 6. 跨國資產規劃中常犯的致命錯誤。

這項講座是世界日報「牛年理財系列」講座的第五場，資深財務顧問廖彬淳將幫助民眾初步認識跨國資產如何規劃，並了解財務規劃的重要性。

本場講座將由高端財務規劃專家Joel S. Liu主持，線上報名註冊：https://bit.ly/3r6pw91，或掃描二維碼（見圖）註冊參加，諮詢郵箱：[email protected]

世界日報2021年將舉辦八場「牛年理財系列」講座，每月一場，為感謝讀者熱心參與，本報特別提供二項贈獎辦法。

只要註冊講座及當天聽講的民眾，還有機會獲得由世界日報提供的禮卡抽獎機會，每場抽 25元 Amazon禮卡 (每場十名)，年底再抽 100元 Amazon禮卡 (共12名)。本報今年牛年理財八場講座的抽獎金額，總計3200元。

世界日報 Amazon 加州

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